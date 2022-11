Primo giorno per Equal Project in Italy Borriana-Sandigliano (foto dalla pagina Facebook del comune di Borriana)

Ieri, 10 novembre, primo giorno di Equal Project in Italy Borriana-Sandigliano con Belisce, Cesis e Tahanovce! “Primi scambi, riflessioni e spunti interessanti che renderanno questo evento ricco di significato – commenta il Comune sui propri canali social - Oggi ci attende in workshop con tante associazioni locali ed estere che consentiranno il confronto ed uno scambio sul tema della solidarietà e del volontariato, in particolare legato al supporto delle persone più fragili”.