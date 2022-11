Un francobollo sul Ricetto di Candelo, la presentazione al pubblico

Il 22 novembre alle ore 11.00 presso la Sala Affreschi (Centro Culturale Le Rosminiane) in Via Matteotti 48 si terrà la cerimonia per celebrare il francobollo sul Ricetto di Candelo.

Il borgo medievale è infatti protagonista di un francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e distribuito a livello nazionale da Poste Italiane: sono quindi veramente felice e orgoglioso di invitarLa alla presentazione di questo importante momento per la Città di Candelo.

"Coperto prima di allora dall'impegno alla non divulgazione, al fine di garantire la riservatezza dell’emissione - commenta il sindaco Paolo Gelone - , il giorno ufficiale dell'emissione potremo finalmente svelare questo piccolo grande orgoglio per il paese e per il territorio tutto".