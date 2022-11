Tra via Rigola e via Salvo d'Acquisto a Biella nuova segnaletica. Moscarola: "Previsti nuovi interventi"

Ieri giovedì 10 novembre aveva detto che avrebbe provveduto a fare tracciare dei dissuasori ottici tra via Rigola e via Salvo d'Acquisto a seguito dell'ennesimo incidente in quel punto della città (leggi qui Scontro violento) e così è stato:

"Come promesso - commenta il vice sindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola in un suo posto sui social - , ho fatto tracciare in prossimità dell’incrocio tra via Rigola e via Salvo d’Acquisto dei dissuasori ottici che dovrebbero permettere di rendersi conto meglio dell’intersezione. Nei prossimi giorni si implementerà ulteriormente la segnaletica".