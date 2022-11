Ci sono molte persone che in giro per l'Italia e non solo hanno le cosiddette macchine d'epoca perché sono dei collezionisti e sono degli amanti e quindi hanno interesse per avere informazioni rispetto al servizio del soccorso stradale veicoli storici , che è un servizio che in genere non è adatto solo a questo tipo di veicoli, ma è adatto a qualsiasi veicolo e quindi anche ad una macchina normale così come va con una moto e qualsiasi altro mezzo che realtà può sempre capitare che vada in panne o che ci sia qualche incidente o qualche guasto, e insomma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo.

Tra l'altro avere a disposizione questo servizio significa che in caso di qualche imprevisto di quelli che abbiamo descritto sappiamo già come comportarci e quello che fare, semplicemente perché abbiamo un numero di telefono da contattare, e quindi parlare con un operatore e con un operatrice, che a parte darci una mano inviando poi un soccorso e quindi inviando un carro attrezzi e nel caso un’officina mobile per provare a riparare la macchina in loco comunque ci darà anche dei consigli per farci stare tranquilli in quel momento che può essere anche un momento di grande agitazione.

Possiamo pensare anche al caso di una persona che si ritrova in una situazione di difficoltà di quelle che abbiamo descritto, nel senso che magari Si ritrova durante la notte in una situazione di difficoltà con un guasto alla macchina e con un temporale fuori e con nessuna macchina che passa nei dintorni e quindi è chiaro che se non sappiamo in questo momento su chi possiamo contare l’ansia naturalmente va a 1000.

Bisogna essere sempre previgenti quando si ha qualsiasi veicolo perché non si sa mai quello che può succedere, e comunque ormai un servizio di soccorso stradale dovrebbe essere il minimo e non bisogna pensare per forza a questioni così gravi,ma possiamo pensare anche al fatto che magari foriamo una gomma e non sappiamo sostituirla e ci ritroviamo in una situazione di difficoltà e abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta in poche parole.

Non possiamo farci condizionare dalla paura di spendere soldi per un intervento di soccorso stradale

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte spesso le persone si fanno abbastanza coinvolgere e si preoccupano per quanto riguarda il prezzo del soccorso stradale in questo caso dei veicoli storici e in realtà quello dovrebbe essere l'ultimo dei pensieri.

Certo è che è chiaro che chi ha difficoltà economiche ha sempre un tipo di preoccupazione per qualsiasi spesa e ci deve essere, ma l'importante è essere sempre organizzati per affrontare qualsiasi problema.

Pure perché a dirla tutta quando una persona compra un veicolo storico o magari può anche informarsi per quanto riguarda la possibilità di un'assicurazione nella quale aggiungere anche questo servizio di soccorso stradale in modo da poter tagliare la testa al toro, Semplicemente parlandone con l'agente assicurativo e aggiungendo una quota in più quando paghiamo il premio annuale per l'assicurazione