Il motivo per cui si potrebbe aver bisogno di un dermatologo non è solamente per fare un controllo generale che per esempio potrebbe riguardare i nei o altre problematiche come l’acne ad esempio.

Si potrebbe avere bisogno di una visita urgente per andare a controllare e a curare infezioni e orticarie .

In questo caso è sicuramente possibile dire che ci sono dei sintomi specifici rispetto a questa problematica e a volte l’orticaria e anche cronica. Appena si manifesta l’orticaria, soprattutto la prima volta, una persona potrebbe spaventarsi perché di solito a un’insorgenza acuta e quindi magari è possibile recarsi al pronto soccorso. A questo punto se l’orticaria dura qualche settimana è possibile andare a considerarla una orticaria più cronica e quindi la si fa seguire e curare da un dermatologo di professione perché non avrebbe senso andare continuamente al pronto soccorso. Spesso nella fase acuta l’orticaria potrebbe essere curata con l’utilizzo di un antistaminico, il quale può andare a eliminare parte del gonfiore delle parti del corpo in cui è comparsa l’orticaria che è comunque una forma allergica. Di solito viene diagnosticata andando ad utilizzare dei test specifici che sono utilizzati grazie all’analisi del sangue ma anche altre caratteristiche possono essere sintomatologica e quindi si finisce con i test allergologici. Tutti i test servono anche per andare ad esclusione. I centri di riferimento a cui rivolgersi sono tutte strutture dove lavorano dei dermatologi specializzati nella diagnosi e nella cura dell’orticaria e che possono fornire una grande mano a tutte quelle persone che soffrono per questo problema oggettivamente molto fastidioso.

Quali sono i sintomi prodotti da una orticaria

Sicuramente non si può non rendersi conto di avere un’orticaria, dal momento che è particolarmente visibile grazie alla presenza di elementi sulla pelle che hanno un contorno definito. Questi rilievi cutanei sono di diverse dimensioni e anche di diversi colori perché hanno una zona più chiara e margini più scuri.

Di solito compaiono la notte e nelle prime ore del mattino e poi il decorso potrebbe essere che se ne vanno dopo qualche ora. Uno dei problemi più importanti che viene associato all’orticaria è sicuramente un forte prurito difficilissimo da controllare. E quindi il discorso rimane sempre il fatto che bisogna farsi aiutare immediatamente o andare a ridimensionare i sintomi specie quando vanno a toccare alcuni elementi piuttosto delicati del corpo, ad esempio quelli di tessuti molli come potrebbero essere gli occhi, i genitali, il labbro, i piedi e le mani. Comunque sia è importante avere un dermatologo di fiducia anche per fare periodicamente dei controlli generali. Difatti la pelle è uno dei nostri organi principali e troppo spesso la trascuriamo almeno che non abbiamo dei sintomi particolarmente fastidiosi come quelli dell’orticaria o particolarmente visibili come quelli che potrebbero indurci a manifestare dei segni che non ci piace sfoggiare quando usciamo di casa e che potrebbero collocarsi anche in una zona particolarmente visibile come quella del volto, esposto allo sguardo altrui più di tante altre zone che in realtà possono essere portate dagli abiti.