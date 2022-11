Vigliano, terminati i lavori al viale della Rimembranza

In tempo per la celebrazione del 104°anniversario della fine della Grande Guerra, si sono conclusi i lavori di riqualificazione del Viale della Rimembranza.

“Un obiettivo importante – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - per restituire dignità ad un luogo di alto valore commemorativo che prima dell’intervento di riqualificazione appariva consumato dal tempo nonostante i numerosi interventi di piccola manutenzione. Oggi i 60 cippi sono stati rinnovati, con interventi rispettosi della storia del luogo. Nel dettaglio, è stata effettuata la sostituzione degli alberi malati con essenze della stessa specie; con una potatura generale sono state regolarizzare le chiome degli alberi esistenti. Un nuovo percorso ciclo pedonale, in calcestruzzo architettonico (che richiama la pezzatura della ghiaia), affianca ora la pavimentazione ghiaiosa del Viale, per consentire a tutti, anche con carrozzine e passeggini, di transitare in sicurezza. Per una tranquilla sosta all'ombra dei pruni, sono state posate due panchine in sienite della Balma”.

“L'illuminazione del viale - prosegue il sindaco - è completamente rinnovata con un impianto di lampioni bassi che non interferiscono con le chiome degli alberi e, nello stesso tempo, plasmano un tappeto di luce che mette in rilievo la posizione dei cippi nelle ore serali. L'intonaco dei pilastri e dei muricci laterali è stato rifatto e ritinteggiato il cancello di ingresso della scuola dell’infanzia in fondo al viale stesso. Infine, la pavimentazione in ghiaia, rifatta, riprende le caratteristiche originarie con l'utilizzo di pietrischetto nero di minuta pezzatura. La spesa a base d’asta è stata di 50mila euro”.