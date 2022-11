Taglio del nastro alla Coca Cola a Gaglianico: un investimento da 31 milioni di euro, FOTO e VIDEO

Il Gruppo Coca-Cola HBC, ha inaugurato oggi venerdì 11 novembre il suo secondo stabilimento piemontese a Gaglianico, destinato alla produzione di bottiglie in PET riciclato (rPET). Presenti all’inaugurazione Frank O’Donnell, General Manager di Coca-Cola HBC Italia, Naya Kalogeraki Chief Operating Officer, Coca-Cola Hbc Italia, Corrado Dentis presidente Coripet, l’Assessore Regionale Elena Chiorino, il sindaco Paolo Maggia, il Presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay e il Presidente dell’Unione Industriale Biellese, Giovanni Vietti.

“Vogliamo continuare ad investire e a fare la nostra parte sia per andare verso una reale economia circolare nel Paese sia per contribuire allo sviluppo di progetti innovativi in un territorio al quale siamo particolarmente legati, nonostante le difficoltà del nostro settore legate all’aumento del costo delle materie prime e dell’energia.” - dichiara Frank O’Donnell, General Manager di Coca-Cola HBC Italia - “Questo stabilimento rinnovato dimostra che dare alle aziende la possibilità di fare impresa e investire permette loro di innovare ed essere più sostenibili, a differenza della tassazione che invece blocca ogni possibilità di sviluppo.”

"Quella di oggi è una giornata storica per il nostro territorio: grazie a Coca-Cola HBC Italia per la fiducia ed il grande spirito imprenditoriale dimostrati, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia e dalle tassazioni.” – continua Elena Chiorino, Assessore al Lavoro Regione Piemonte –. Forti di questa esperienza continueremo a spingere sull’acceleratore lavorando con impegno per attrarre altre realtà imprenditoriali che possano garantire un futuro di innovazione e crescita sul piano economico e occupazionale alla nostra Regione".

“Il ritorno di Coca-Cola HBC Italia nello stabilimento di Gaglianico rappresenta un momento emozionante e di grande significato purché consentirà di rinsaldare un profondo legame tra l’azienda e la nostra collettività confermando quanto di buono costruito negli anni passati a livello sociale", aggiunge Paolo Maggia, Sindaco di Gaglianico.

"La plastica non è il demonio - ha esordito il presidente Uib Giovanni Vietti - . E' un materiale nobile esattamente come il vetro, se lo si tratta nel modo giusto". Della stessa idea Corrado Dentis presidente di Coripet: "La plastica non ha le gambe e non può da sola finire nel mare, è chi la butta che non deve farlo".

In ultimo è salito sul palco anche il direttore dello stabilimento, Stefano Lorenzon, già direttore quando il "vecchio" stabilimento aveva chiuso: "Non nascondo di essere emozionato, l'obiettivo adesso è portare a compimento il progetto per il quale è nato questo stabilimento".

Lo stabilimento di Gaglianico è un’ulteriore conferma dell’importanza del Piemonte per Coca-Cola HBC Italia, regione in cui è già presente con la sua forza vendita e lo stabilimento di Roccaforte di Mondovì (CN) dove vengono imbottigliate le acque Lurisia. Da un recente studio di SDA Bocconi è emerso che, grazie alla sua presenza sul territorio, il sistema Coca-Cola[2] genera 21 milioni di euro (0,02% del PIL regionale) destinati alle famiglie, alle imprese e allo Stato, e crea più di 1.800 posti di lavoro, indotto incluso. Questi numeri sono destinati a crescere già dai prossimi mesi, grazie ai nuovi posti di lavoro diretti e indiretti generati dallo stabilimento di Gaglianico.