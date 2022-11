Biella, sopralluogo sul ponte della Tangenziale: traffico in tilt e proteste tra gli automobilisti

Giornata nera per gli automobilisti biellesi, imbottigliati nel traffico cittadino. Questa mattina ha avuto luogo un sopralluogo sul ponte della Tangenziale da parte dei tecnici di Anas che durerà per tutta la giornata di oggi, 11 novembre.

Come raccontato da diversi lettori, lunghe code si sono formate lungo l'arteria in brevissimo tempo. Presente un semaforo per regolare il transito dei veicoli.

Ma non solo sul viadotto il traffico è rallentato: anche i percorsi alternativi di Chiavazza, Vigliano e Candelo sono stati presi d'assalto dagli utenti della strada. Numerose le proteste inviate alla nostra redazione, che lamentano la mancanza di avvisi su tale intervento.