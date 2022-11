Il grazie alla Pro Loco dal Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV

Domenica scorsa, 6 novembre, si è svolto a Valle San Nicolao un pranzo organizzato dalla Pro loco per raccogliere offerte da destinare al Gruppo di volontariato per sostenere parte delle spese di acquisto della nuova autovettura.

Il “Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV”, esprime quindi il proprio sentito ringraziamento alla Pro loco di Valle San Nicolao per l’organizzazione del convivio e per la generosa offerta che è stata destinata a favore della nostra associazione. Questo grande e prezioso contributo verrà appunto utilizzato per far fronte alle spese che abbiamo sostenuto per poter disporre di una nuova vettura che da alcuni mesi viene già impiegata per lo svolgimento dei servizi di volontariato.Vogliamo pubblicamente ringraziare per questa iniziativa benefica della Pro loco, per la generosità, la sensibilità e il sostegno che ci è stato dimostrato dall'associazione, da tutti quelli che sono stati impegnati per la realizzazione del pranzo e da tutti i partecipanti. Un grazie quindi anche a tutte le persone che hanno preso parte al convivio contribuendo alla sua riuscita e all’importante raccolta economica per questa donazione.

Grazie infine anche a tutta la popolazione di Valle San Nicolao che in questi mesi ha offerto il proprio contributo per sostenere le spese di acquisto della nuova autovettura.