Weekend impegnativi per la Scuderia Biella Corse

Sono weekend impegnativi questi per Biella Corse. Dopo il Giro dei Monti Savonesi Storico, che si è corso in Liguria, e il Trofeo Città di Gualtieri, in Emilia Romagna, la Scuderia sarà in gara, questo fine settimana, allo Special Rally Circuit Vedovati Corse in Lombardia e al Rally di Castiglione Torinese, in Piemonte.

Giro dei Monti Savonesi Storico

Ad Albenga, dove sabato 5 e domenica 6 novembre si è corso il del 4° Giro dei Monti Savonesi Storico, hanno gareggiato due equipaggi più due navigatori Biella Corse. Il miglior risultato è stato ottenuto da Ermanno Caporale e Ornella Blanco Malerba, al via con una Opel Kadett GSI 16 V (4° raggruppamento, gruppo A, periodo J2, classe fino a 2000). Hanno infatti concluso la gara al secondo posto di classe, terzi di gruppo, quinti di raggruppamento e ventitreesimi nella classifica assoluta.

“È stato un bel rally” ha commentato l’equipaggio al termine. “Tutto è andato liscio, ci siamo trovati bene, ottima organizzazione!”.Bene anche i due navigatori Biella Corse in gara con piloti di altra scuderia: entrambi sono infatti andati a podio. Stefano Bruno-Franco, al via con Sandro Rossi su di una Porsche 911 SC, (3° raggruppamento, gruppo 4, classe oltre 2000) ha infatti chiuso al secondo posto di classe, di gruppo e di raggruppamento, oltre che con un più che onorevole 5° posto assoluto. Subito dietro l’altro navigatore, Luca Pieri, in gara con Paolo Pastrone su di una Opel Kadett GT/E 1.9 (3° raggruppamento, gruppo 2, classe fino a 2000 cc.). Hanno infatti terminato il rally al primo posto di classe e di gruppo, terzi di raggruppamento e sesti nella classifica assoluta della gara.

“E’ andato tutto bene” ha commentato al termine Stefano Bruno-Franco “nonostante l’inizio, venerdì sera, non sia stato dei migliori. Bello poi avere i due navigatori Biella Corse sul podio! Meglio di così che si può fare?”Dello stesso avviso anche Luca Pieri: “bella gara e bella compagnia! Abbiamo chiuso con un buon risultato, primi di classe e primi nel Trofeo Michelin, niente male! Ora andremo a fare la Grande Corsa di Chieri per vedere di portare a casa il primo o il secondo posto del Trofeo Michelin”.

Niente da fare, invece, per Gualtiero Frassati e Alessandro Mattioda, in gara con una Simca 1000 Rally 2 (2° raggruppamento, gruppo 2, classe fino a 1600), fermati da un discutibile provvedimento di squalifica (assenza del collare Hans, non rilevato però in fase di verifica) prima del via della terza prova speciale.

Trofeo Città di Gualtieri

Ottimo ritorno in gara, quest’ultimo fine settimana (domenica 6 novembre), per il pilota Biella Corse Ezio Perini.

A Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, dove si è corso il 6° Trofeo Città di Gualtieri, prova di Formula Driver valida per il Trofeo Italia UNICEF MSP, alla guida del suo prototipo Mini Formula Suzuki ha infatti conquistato il secondo posto nella Categoria Ghipard, a soli 8 secondi dal primo e a 9 dal vertice della Categoria E.

Special Rally Circuit Vedovati Corse

Ed ecco le gare del prossimo fine settimana. All’Autodromo di Monza, sabato 12 e domenica 13 novembre, si correrà il 6° Special Rally Circuit, by Vedovati Corse, rally in pista articolato su due giorni e complessive quattro prove cronometrate (due passaggi sui tracciati “Vedovati”, di 23,400 chilometri, e “Special Vedovati”, di 17,300 chilometri, per un totale di 83 chilometri e 600 metri).

In gara ci saranno un equipaggio e un navigatore Biella Corse. Con il numero 91 partirà il giovane (è un ”under 25”) Emanuele Faeti in coppia con il navigatore Filippo Bossetti su di una Renault Clio 5 RS (gruppo RC5N, classe Rally5). Il navigatore è di nuovo Luca Pieri che, in questa occasione, sarà al fianco del pilota Simone Fumagalli su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Partiranno con il numero 10.

Rally Castiglione Torinese

Sulle colline torinesi, questo fine settimana, si correrà la sesta edizione del Rally di Castiglione Torinese. In gara ci saranno due equipaggi Biella Corse più due navigatori della Scuderia.

Con il numero 21 partirà Enrico Gatto, in questa occasione al via in versione “pilota”. Gareggerà con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) e avrà al suo fianco la navigatrice Martina Decadenti.

Con il numero 28, per la prima volta con le insegne di Biella Corse, entreranno invece in gara Patrick Chironi e Joly Yannick, al via con una Renault Clio (gruppo RC4N, classe A7). Per quanto riguarda i navigatori, con il numero 41 Ilvo Rosso sarà a fianco del pilota Roberto Bizzini, su di una Opel Kadett (gruppo RC4N, classe N3); mentre il 46 sarà il numero di gara di Manlio Rubiola, che correrà con Christian Zeppegno, in questa occasione in versione pilota. “Christian è l’abituale navigatore di Gianluca Rao” ha spiegato “con cui ha fatto diverse prove del Trofeo Clio Rally5. Il Castiglione è però per lui la gara di casa e allora … quale occasione migliore per passare sull’altro sedile della vettura?”

Il rally, organizzato dalla MAT Racing di Castiglione Torinese, partirà dalla via Don Brovero di Castiglione la mattina di domenica 13 novembre, dove si concluderà a partire dalle ore 17,15. In programma 7 prove cronometrate, ricavate da due passaggi sui tracciati “Stefano Galliano” (di 5,10 chilometri) e “Milena e Gaetano Trolese” (di 7,0 chilometri) e tre sulla prova “Franca Fiorina – Paola Bava” (di 11,10 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 231,90 chilometri, di cui 57,50 di prove di velocità.