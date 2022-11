Sette Atleti Biella Next al raduno collegiale, FOTO

Sette Atleti Biella Next al raduno collegiale

Con grande piacere Biella Next annuncia che ben sette atleti delle sue rappresentative giovanili sono stati chiamati al raduno collegiale previsto nella giornata di domenica 13 novembre a Oleggio (NO) per le annate 2007, 2008, 2009.

Nello specifico gli atleti convocati sono i seguenti:

- Annate 2007/2008: Salvatore Montalto (U17 Eccellenza), Francesco Bruno (Under 15 Eccellenza), Francesco Roncarolo (Under 15 Eccellenza), Diego Zanetti (Under 15 Eccellenza)

- Annata 2009: Alessandro Ferrante (Under 14 Gold), Aziz Laiq (Under 14 Gold), Armando Villanova (Under 14 Gold)