Rally Monti savonesi storico i risultati dei portacolori Rally & co, FOTO

Grande risultato per i portacolori della scuderia biellese Rally & Co al Rally monti savonesi storico.

Sugli oltre 70.km di prove speciali, alcune famose come il mitico colle del melogno, svettano con una prestazione superlativa Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza che a bordo della loro Porsche 924 Carrera GT numero 9 agguantano la 4° posizione assoluta vincendo il terzo raggruppamento frutto di 3 temponi in quarta posizione di prova speciale. Felicissima la coppia (in auto e nella vita) borgosesiana sul podio di arrivo, quasi sorpresi di aver raggiunto un obiettivo così prestigioso. Tredicesimi assoluti e secondi di classe 1600 per Luca Delle Coste e Fornara a bordo della consueta Fiat ritmo, un risultato che soddisfa a metà il varesino Delle Coste abituato a risultati nella top ten. Enzo Borini e Aldo Gentile su Opel ascona arrivano al traguardo 21° assoluti e quinti di gruppo 2 classe 2000 terzo raggruppamento mentre Pierluigi Porta e Giuliano Santi vincono la classe 2000 gruppo 4 di terzo raggruppamento cogliendo una 28° piazza nella classifica assoluta.

Prossimo appuntamento la grande corsa di Chieri in programma il 25 e 26 novembre.