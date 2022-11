A Candelo, "In Vino Veritas"

Un viaggio a ritroso nel tempo quello che, sabato 12 novembre alle 16:30, il circolo Mosaico con il patrocinio del Comune di Candelo proporrà nel salone polivalente (ingresso lato Via Cerventi).

Il viaggio condurrà fino agli albori del Medioevo, quando era il vigneto a dominare il paesaggio storico candelese.

I vigneti coltivati ad alteno si estendevano per 1450 giornate, oltre 55mila metri quadrati: quasi un terzo dell’intera superficie del Comune.

In Vino Veritas, questo il titolo dell’appuntamento, prenderà per mano i partecipanti conducendoli, tra filmati realizzati dal regista Pier Giorgio Clerici e racconti letti da Riccardo Alberto, in un viaggio storico ricostruito da Luigi Spina, alla scoperta anche di personaggi che altrimenti rischierebbero di finire nell’oblio dei senza nome.

Come il Peru o il Piola dove nelle loro cantine andavano in scena i tempi in cui alberga il senso della vita. Un viaggio che irromperà nell’attualità con la vendemmia raccontata da Ivano Veronese.

Si scoprirà la Candelo della vigna, del Ricetto, della cantina; un mondo oggi forse messo ai margini ma che continua in alcuni lembi di paese come quello che sta all’ombra dell’oratorio di Santa Croce dove i candelesi andavano a far merenda, a cantare e far festa in occasione della vendemmia.

Una scoperta per i candelesi sarà la cascina Peraldo, detta cascina Campile di sotto.