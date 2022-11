Bielmonte, il caro energia non cancella la stagione sugli sci

Settimane decisive per le stazioni sciistiche e dunque anche per Bielmonte, che sta lavorando alle tariffe per la nuova stagione che saranno diffuse in questi giorni.

Giampiero Orleoni presidente di ANEF Piemonte e direttore di Icemont che gestisce gli impianti a Bielmonte, non nega le grandi difficoltà che la società sta affrontando. "Già quest’estate abbiamo fatto girare gli impianti con costi fuori da ogni logica. A inizio settembre, quando sono stati annunciati i rincari, non sapevamo nemmeno se avremmo aperto. Ora sicuramente possiamo dire che apriremo, non rinunciamo a proporre la stagione. I costi non dovrebbero essere così elevati come si pensava inizialmente. A giorni diffonderemo le tariffe".

Il lavoro dietro alle proposte è immenso quest'anno. "Le tariffe è naturale che purtroppo saranno ritoccate - continua - come ovunque, ma ci saranno comunque sconti per famiglie e per i bambini. E poi navigheremo a vista, sarà tutto un divenire in base a che cosa accadrà".

Dei soldi sul piatto per aiutare le stazioni sciistiche ci sono da parte del Governo, spiega Orleoni: "Ci siamo rivolti alla Regione per chiedere se ci dava una mano - conclude il direttore di Icemont - e ci è stato detto che il Governo ha già stanziato dei fondi. Ora si tratta solo di vedere quanto arriverà in Piemonte".