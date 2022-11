Maxi tamponamento a Biella, straniero coinvolto si rifiuta si sottoporsi all'alcol test. Denunciato

A seguito di incidente stradale la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino straniero che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a riscontrare un’eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici o stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri (09.11.2022) gli operatori della Squadra Volante della Questura di Biella intervenivano poiché segnalato incidente stradale in una via centrale della città che ha visto il coinvolgimento di quattro veicoli e nessun ferito.

Dai rilievi effettuati sul posto è emerso che il mancato rispetto della precedenza di uno dei soggetti ha rappresentato presumibilmente la causa dell’incidente. Gli operatori di Polizia intervenuti notavano, in capo al presunto responsabile dell’incidente, alcuni sintomi che lasciavano presagire un suo stato di alterazione psicofisica dovuta alla probabile assunzione di alcolici. In ossequio alle disposizioni normative gli operatori chiedevano il consenso dell’interessato per sottoporsi agli accertamenti sanitari ricevendo da quest’ultimo risposta negativa. Per tale ragione il soggetto veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura di Biella per la redazione degli atti a suo carico e deferito all’Autorità giudiziaria.