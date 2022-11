Cambia residenza ma non denuncia la detenzione di armi: deferito all'autorità giudiziaria

A seguito di attività informativa svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Biella, è emerso che un cittadino italiano, già in regola con la detenzione di un’arma (pistola Beretta cal. 7,65), ha omesso di ripetere la denuncia presso gli Uffici di Polizia competenti a seguito di cambio di residenza.

Con successivi accertamenti l’Ufficio Armi della Questura di Biella ha rinvenuto presso l’abitazione del soggetto un’ulteriore arma con relativo munizionamento, anch’essa legalmente detenuta della quale però non era stata fornita denuncia per la modifica del luogo di residenza.

L’attività si è conclusa con il deferimento all’Autorità Giudiziaria nei confronti del soggetto per il reato di cui all’art. 58 Reg. T.U.L.P.S. (omessa ripetizione della denuncia) e il sequestro probatorio delle armi e delle munizioni.

Con l’occasione la Divisione Amministrativa della Questura di Biella sensibilizza tutti i detentori di armi alla regolarizzazione e trasmissione dei documenti amministrativi e sanitari (in specie, certificato medico) così da non incorrere in sanzioni penali e/o amministrative.