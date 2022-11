Biella: Esalazioni di sostanza tossica in cortile di via Repubblica. Vigili del Fuoco sul posto

Aggiornamento delle 15.04:

Dalle ultime notizie, pare che una persona, residente nell'alloggio invaso dalla sostanza tossica - che sembrerebbe essere monossido di carbonio - sia stata portata in ospedale perchè intossicata.

Ore 14.30:

I Vigili del Fuoco stanno eseguendo gli accertamenti sul posto, in via Repubblica a Biella, ancora in questo momento, alle 14.40 per individuare la sostanza avvertita dalle esalazioni in un cortile di via Repubblica.

Al momento non si hanno ancora dati certi sulla natura della sostanza. Seguiranno accertamenti.