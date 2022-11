Marco Rossi-Doria alla presentazione a Biella della “mappa della comunità educante biellese”, VIDEO

E’ stata presentata ieri, mercoledì 9 novembre a Palazzo Gromo Losa, la prima “mappa della comunità educante biellese” frutto del lavoro collettivo di scrittura di 30 organizzazioni e circa 200 persone impegnate quotidianamente nel settore dell’istruzione e formazione. Un momento importante per il territorio che ha voluto presentarsi unito e propositivo all’incontro con Marco Rossi-Doria, Presidente dell’impresa sociale Con i bambini, in visita a Biella per un’anteprima dei lavori di ristrutturazione di cascina Oremo, il moderno Polo formativo, sportivo e inclusivo da 12 milioni di euro che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella porterà in dote alla città nel mese di aprile del prossimo anno.

Proprio per far conoscere in anteprima questo importante complesso che sta rapidamente sorgendo all’interno dell’area compresa tra Città Studi e l’Accademia dello sport Pietro Micca, è stata organizzata la visita del Presidente dell’Impresa sociale con i bambini, società strumentale della Fondazione con il sud impegnata in prima linea nella lotta alla povertà educativa minorile in ambito nazionale e che cofinanzierà, in partnership con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con 1,5 milioni di euro le attività che si svilupperanno all’interno della struttura . Una visita significativa che testimonia la rilevanza nazionale del percorso che il territorio biellese sta compiendo per la creazione di una comunità educante coesa e capace di accogliere, orientare e supportare bambini e ragazzi con e senza disabilità all’interno di un progetto ambizioso che vede il Biellese impegnato in un’azione di posizionamento sulla linea dell’obiettivo 11 Agenda Onu 2030 “Città e comunità sostenibili”.

“Sono particolarmente felice della visita del Presidente Rossi-Doria a Biella – commenta il Presidente della Fondazione CR Biella Franco Ferraris – poter mostrare in anteprima la struttura a un ospite così importante e attivo in prima linea nel campo in cui abbiamo scelto di concentrare i nostri sforzi è di grande stimolo per tutti noi e per i nostri partner, che ringrazio per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo. I giovani dopo la pandemia hanno più bisogno che mai di luoghi protetti capaci di accoglierli e aiutarli a superare ferite e incertezze per permettere loro di progettare il proprio futuro. Sono profondamente convinto che il Biellese e Cascina Oremo possano essere il luogo ideale in cui compiere questo percorso”.