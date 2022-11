E' sempre alta l'attenzione da parte del Comune di Gaglianico nei confronti dell'istituto comprensivo al quale fanno capo le scuole.

E' di questi giorni, una determina che prevede un nuovo contributo da parte dell'amministrazione Maggia all'istituto: in particolare, nel documento a fronte di una rendicontazione dell'istituto comprensivo di Gaglianico per i progetti ampliamento offerta formativa, per somma complessiva di € 9.900,00, il Comune ha deliberato un aiuto di 3.900,00 euro.