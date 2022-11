A Verrone, una panchina contro la violenza sulle donne e una lezione di autodifesa

La Consulta Giovanile di Verrone domenica 13 novembre organizza “Difendiamoci insieme”: pomeriggio dedicato all’autodifesa per dare la possibilità a tutti, segnatamente alle giovani donne, di difendersi in condizioni di pericolo. Appuntamento presso la palestra di Verrone alle ore 14.30.

A seguire, verrà inaugurata dall’Amministrazione Comunale la panchina rossa, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico G & Q Sella di Biella, presso i giardini “Omar Soldà” di Verrone.

L’evento è inserito all’interno del calendario delle iniziative promosse dalla consigliera di Pari Opportunità della Provincia di Biella.

Si tratta degli ultimi due passi della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di “Three steps for women – insieme contro la violenza sulle donne”: azioni dipanate lungo il corso del 2022 per portare l’attenzione di tutti, segnatamente i più giovani, su una tematica tristemente all’ordine del giorno. Tre passi per superare ed eradicare una piaga sociale fatta di violenze e abusi, di sopraffazione e silenzi, di soprusi fisici e psicologici. Dopo il primo passo, con la vendita a scopo benefico di vasetti di Nuova Guinea per tingere di rosso tutta Verrone, i giovani della Consulta passano all’azione.

Difendiamoci insieme!

Un pomeriggio dedicato all’autodifesa: una lezione gratuita per insegnare le principali mosse di difesa personale, per mettere nelle condizioni le giovani donne di fuggire dalle situazioni più pericolose.

I dati relativi alle aggressioni, infatti, parlano molto chiaro: per questo, la Consulta Giovanile di Verrone ha deciso di scandire una seconda tappa con questo laboratorio di autodifesa femminile. La partecipazione è aperta a tutti, bimbi compresi, per un pomeriggio all’insegna della consapevolezza del proprio corpo e delle possibilità di difendersi in condizione di rischio.

Il laboratorio di autodifesa sarà tenuto dal Maestro di karate Maurizio Feggi dell’ADS Ippon2 di Biella.

I più piccoli saranno coinvolti in un laboratorio apposito: un’attività pensata su misura per estendere la consapevolezza di questa tematica anche tra i giovani adulti di domani.

Una collaborazione speciale: Paviol

Il pomeriggio del 13 novembre vede anche la presenza dei rappresentanti dell’associazione Paviol: ONLUS nata a Biella Biella nel 2014 su desiderio di un gruppo di psicologi, psicoterapeuti ed educatori che ne sono i soci fondatori. Paviol si occupa offrire supporto psicologico, sociale, educativo a persone vittime dirette o indirette di violenze.

Attraverso momenti di sensibilizzazione, formazione ed informazione sul tema della violenza e la collaborazione con altri soggetti, Paviol mira a migliorare la qualità della vita di persone vittime di violenza.

“La presenza della ONLUS Paviol e l’inserimento nel calendario provinciale sono due elementi che ci rendono fieri dell’organizzazione di questa giornata”, spiega Thomas Taglioretti, presidente della Consulta Giovanile di Verrone, “ben consapevoli che il nostro obiettivo è quello di educare le generazioni più giovani al rispetto totale e assoluto del prossimo. Per questo l’autodifesa è anche un modo per conoscere meglio il proprio corpo. Per acquisire quella conoscenza e quel rispetto di sé che sono alla base di ogni sana relazione umana”.

Per informazioni e prenotazioni, 333 991 4552 e consultagiovanile.verrone@gmail.com