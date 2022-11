Biella, via Mombarone, "Per percorrere la via è necessario fare lo slalom"

Buongiorno, sono un cittadino che paga le tasse comunali e regionali.

Volevo segnalare che a Biella in via Mombarone, ci sono delle buche nella strada enormi, per potere percorrere la via è necessario fare lo slalom, come nelle piste da sci. La cosa assurda è che nessuno dica nulla e faccia nulla, di macchine ne passano moltissime.

A questo punto ci appelliamo al sindaco Corradino, sistemate questa strada è veramente una vergogna, prima che qualcuno si faccia male.