Pallamano, seconda sconfitta per la FC Vigliano Polisportiva, FOTO

Seconda partita di campionato Under 17 maschile per FC Vigliano Polisportiva di pallamano e seconda sconfitta.

Nella trasferta di domenica 6 novembre sul parquet 40x20 della Scuola Media Besozzi di Vigevano, a prevalere è stata la formazione di casa col punteggio di 27-2.

La formazione giallorossa ha affrontato la trasferta consapevole della differenza tecnica con gli avversari di giornata, ma i ragazzi sono stati in campo decisi ad applicare quanto appreso negli allenamenti di queste settimane, con particolare attenzione alla fase difensiva.

Questo il commento a fine gara di Simone Lugli, responsabile tecnico della squadra: ”Abbiamo superato lo scoglio dell’esordio e ci siamo presentati a Vigevano con in gruppo molto eterogeneo per età ed esperienza. I ragazzi in campo hanno cercato di applicarsi da subito nella fase difensiva, mettendo in campo gli insegnamenti che coach Gianluca Bernardini ha trasmesso loro. Peggio è andata in attacco, dove la difesa 6:0 chiusa dei nostri avversari ha concesso pochi spazi. Nonostante ciò siamo riusciti ad effettuare almeno 20 tiri puliti nello specchio della porta avversaria, ma il loro portiere è stato veramente eccellente negandoci la gioia del gol. Per ciò che ci riguarda è senza dubbio da elogiare la prestazione di Tommaso Calciati che si è ben prestato nel difficile ruolo di portiere dando sicurezza anche ai compagni in campo. Stiamo pian piano crescendo e saremo pronti a mettere in campo la maggiore esperienza acquisita nelle prossime gare”.

Nel frattempo la società partirà con i corsi di pallamano del Progetto Pallamano@Scuola promosso dalla FIGH che quest’anno vedrà coinvolte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Schiaparelli” di Occhieppo Inferiore.