LurisiaTerme: tutto pronto per la premiazione della “Coppa Piemonte Drali 2022”

Tra gli appuntamenti della stagione granfondistica di ciclismo su strada, le premiazioni finali della COPPA PIEMONTE DRALI 2022 sono il momento dove le fatiche lasciano il posto alla soddisfazione per i tutti gli atleti impegnati nelle varie gare del circuito.

Le premiazioni si terranno alle 9:30 di DOMENICA 27 NOVEMBRE presso il salone del PALATERME di Lurisia (CN). Un contesto moderno dotato di un’ampia sala capace di ospitare oltre 350 posti a sedere il tutto a poche centinaia di metri dalle rinomate Terme di Lurisia e dallo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua di Lurisia.

“Un evento che metterà in EVIDENZA tutti i protagonisti della stagione- Queste le parole dello storico presidente di Coppa Piemonte Renato Angioi -tra i premiati anche le Società Sportive, da sempre CUORE PULSANTE del sistemaciclistico, alle quali COPPA PIEMONTE riserva, fin dall’inizio, grande attenzione.”



Di seguito l’elenco delle Società che verranno premiate:

• RODMAN AZIMUT

• PASSATORE

• JOLLY EUROPRESTIGE

• PEDALE GODIASCHESE

• LA ORSI BIKE

• BICISTORE TEAM CARCARE

• DOTTA BIKE ASD

• SWATT CLUB

• TEAM DE ROSA SANTINI

• MY CYCLING TEAM



Al termine delle premiazioni ci si sposterà nel vicino HOTEL REALE NIVOLANO, un elegante location dove verrà servito il pranzo, che si ricorda sarà offerto a tutti i premiati e ad un rappresentante delle prime dieci società classificate.

Simpatizzanti, famigliari e accompagnatori sono i benvenuti e potranno unirsi alla cerimonia e al successivo pranzo al costo di €40 (€20 per bambini dai 2 ai 10 anni).

Le prenotazioni, o eventuali disdette, per il pranzo andranno in tutti i casi comunicate entro e NON oltre venerdì 18 Novembre alla mail coppapiemonte@libero.it

E’ possibile consultare l’elenco completo degli atleti premiati e avere tutte le info sul sito www.circuitocoppapiemonte.it , alla pagina facebook @Coppa Piemonte Drali per contatti resta attivo il numero di cellulare 335-8340335.