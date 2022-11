Castellani Shop, arreda la tua azienda con la qualità italiana in offerta

Quando si tratta di dare forma a progetti d’arredo per contesti aziendali, dagli uffici ai negozi, la cura dei dettagli e la qualità degli arredi sono fattori essenziali. Scegliendo Castellani Shop, store digitale di Castellani .it Srl (impresa specializzata nel campo dell’arredo), si ha il vantaggio del rapporto diretto con il produttore italiano. Un’offerta concepita per il mondo dell’impresa, impreziosita da promozioni che rendono ancora più competitiva la proposta, che spazia dalle scaffalature personalizzabili agli allestimenti completi per negozi.

I prodotti che si incontrano nell’offerta dello store sono frutto di un ciclo produttivo che avviene interamente in Italia, come attesta il MUN (Marchio Unico Nazionale). Fra questi troviamo armadietti sporco-pulito, scrivanie direzionali e operative, poltrone ergonomiche, librerie, cartelliere, banco reception e scaffalature personalizzabili (sia a parete che a centro stanza) grazie al pratico configuratore online.

Nella sezione “Outlet” del portale sono raccolte le offerte e le occasioni di risparmio più competitive. Il cliente può anche approfittare di servizi dedicati, come quello che riguarda la progettazione degli ambienti lavorativi, contando sul supporto dell’Ufficio Tecnico Interno. Inoltre, è possibile acquistare allestimenti completi per negozi.

A conferma degli elevati standard garantiti dalla proposta di Castellani Shop e della professionalità del team aziendale giungono importanti certificazioni. Lo store è stato inserito nella classifica “Le Stelle dell’e-commerce 2020-21 e 2021-22”, realizzata da Corriere della Sera e Statista. In più figura tra i migliori e-commerce del nostro Paese 2022/2023 secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF).

In Italia, per importi di oltre 1.000 euro (+ IVA) le spedizioni diventano gratuite. Per ciò che riguarda i pagamenti, invece, le modalità previste pongono l’utente al riparo da qualunque rischio: carta di credito, PayPal e bonifico bancario.

Infine, per richiedere consigli e consulenze o elaborare un preventivo su misura è attivo un preparato servizio di customer care multi-canale, raggiungibile tramite numero di telefono, e-mail e chat online.

Approfitta della convenienza e delle promozioni di Castellani Shop. Se ti iscrivi alla newsletter ti attende uno sconto del 3% sul prossimo acquisto!