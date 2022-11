Heritage Day: L'archivio Zegna apre le porte domenica 13 novembre

Domenica 13 novembre 2022, in occasione della XXI Settimana della Cultura d’Impresa dal tema “A scuola d’impresa” che si terrà dal 7 al 21 novembre, l’archivio Zegna aprirà eccezionalmente le porte per svelare il suo patrimonio più prezioso: i campionari realizzati da Ermenegildo Zegna, che dal 1910 sono testimoni di oltre 110 anni di innovazione e di stile.

Quella di Ermenegildo Zegna è una storia iniziata più di un secolo fa: una storia che prende forma dai suoi appunti, dai suoi disegni e dalle ricette annotate accanto ai campioni di stoffa che ancora oggi sono fonte di ispirazione per i creativi del Gruppo Zegna. La visita all’Archivio sarà un viaggio nel costume del nostro Paese e nel patrimonio di conoscenze di un’azienda che a partire dal Tessuto N.1, il primo prodotto dal lanificio, ha segnato l’evoluzione della moda maschile.

Oltre ai campionari di Ermenegildo Zegna, saranno straordinariamente mostrati ai visitatori anche i fondi Claude Frères ed Heberlein, che hanno arricchito l’Archivio Zegna con un repertorio di campioni tessili con fantasie di tutti i generi e oltre 150 anni di storia da raccontare, dai campionari francesi dell’800 alla moda femminile del Novecento: un patrimonio straordinario costituito da oltre 2.000 volumi che rappresenta un punto di riferimento per i designer del Gruppo Zegna, sempre impegnati in una ricerca stilistica in equilibrio tra tradizione e innovazione.

Ad accompagnare i visitatori in questo viaggio nel tempo, saranno le archiviste della Fondazione Zegna e gli studenti dell'Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento Moda (ITS TAM) di Biella. Insieme agli associati di Museimpresa Biellesi, Casa Zegna ha aderito al tema “A scuola d’impresa” invitando gli studenti dell’ITS TAM a partecipare all’Heritage Day: un’occasione preziosa per creare sinergia tra cultura d’impresa, scuola e territorio, dove competenze diverse si intrecciano per offrire ai visitatori un’esperienza tra passato e futuro.

Quando: Domenica 13 novembre 2022 alle ore 11, alle 14.30 e alle 16.

Dove: Casa Zegna - Via Marconi 23, Trivero Valdilana

Ingresso: 5 euro

Prenotazione obbligatoria: casazegna@fondazionezegna.org