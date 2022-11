Piemonte culla delle imprese in rosa, ma un'azienda su 5 non basta: "Non siamo più lì a preparare i caffè"

Sempre più donne alla guida delle imprese , in Piemonte. Lo dicono i dati di Unioncamere , registrando dal 2020 al 2021 una crescita di 500 unità, arrivano a rappresentare oltre un caso su 5, in totale (22,5%).

L'ostacolo dello stem

Il problema? Che questa sia ancora una notizia, in un Paese che vede le donne ancora poco coinvolte in carriere fuori dagli schemi che si trascina da secoli. A partire dai loro percorsi formativi, dove le materie tecnico-scientifiche (le cosiddette Stem) restano ai margini.

"Un tempo mi chiedevano di fare il caffè"

" Vent'anni fa, quando ho cominciato il mio lavoro di imprenditrice di seconda generazione, ai convegni di cui ero organizzatrice mi chiedevano di fare il caffè - dice Cristina Tumiatti , già presidente dei giovani imprenditori sabaudi e oggi presidente del Comitato imprenditoria femminile di Camera di commercio Torino e Unioncamere Piemonte - Sono stata la prima presidente donna del Gruppo Giovani e in quell'ambiente non ho percepito problemi di genere. Ma quando sono entrata nella rappresentanza dei senior, ma presenza di donne si è rivelata davvero scarsa. Per questo ci stiamo impegnando e, negli ultimi 6 anni, le cose sono molto cambiate, nonostante il periodo di grande incertezza ".

"C'è da fare un percorso - aggiunge Tumiatti - perché il territorio piemontese tende a essere conservativo. Ma siamo in un Paese in cui circa il 40% delle donne non ha nemmeno un conto corrente proprio. Serve partire dalla consapevolezza: negli strumenti e non solo nelle capacità, anche di leadership. In questi anni abbiako insegnato alle donne ad avere un indirizzo di posta elettronica, uno spid o a usare excel".