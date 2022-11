Biella, uscito il bando per il sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2022

La Città di Biella ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per l’anno 2022. Possono fare domanda i cittadini intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’anno 2022.

I criteri di assegnazione riguardano:

a) i cittadini con un reddito complessivo, riportato nell’attestazione ISEE 2022, uguale o inferiore a €. 13.619,58, e incidenza del canone di locazione 2022, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dall’attestazione ISEE 2022 superiore al 14 per cento.

b) tutti gli affittuari con un reddito complessivo, riportato nell’attestazione ISEE 2022, superiore a €. 13.619,58 ma inferiore a €. 25,000 e incidenza del canone di locazione 2022, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall’attestazione ISEE 2022 superiore al 24 per cento.

Per entrambe le fasce il valore ISEE deve essere inferiore a €. 21.752,42Il periodo di apertura del bando è dal 14 novembre 2022 al 23 dicembre 2022

Per informazioni e richiesta di appuntamento per la consegna telefonare al n. 015/3507855 oppure 015/3507858 nei seguenti giorni ed orari: lunedì – mercoledì – giovedì (dalle h. 9 alle h. 12.30 – dalle h. 14.30 alle h. 15.30) martedì – venerdì (dalle h. 9 alle h. 12.30) o scrivere una mail a: bandolocazione@comune.biella.it .

Il bando con le informazioni in dettaglio e il modulo per la domanda possono essere scaricati al seguente link:https://www.comune.biella.it/casa-politiche-sociali/politiche-abitative-..