Raccolta di occhiali usati dei Leo e Lions Clubs biellesi

Anche quest’anno l’Associazione giovanile Leo Club Biella, in collaborazione coi Lions Clubs biellesi, aderisce al progetto nazionale di raccolta e riciclo di occhiali da vista, portato avanti dal Centro Italiano Lions per la Raccolta Occhiali Usati ONLUS. Eccellenza italiana, unica nell’offrire questo servizio a sostegno delle persone con problemi di vista, negli ultimi vent’anni ha esteso il suo raggio d’azione, non più solo a favore dei Paesi del Terzo Mondo, ma anche dell’Italia.

Con la preziosa collaborazione di più di mille ottici in tutta Italia, che aderiscono come punti di raccolta, volontari Lions e Leo si occupano di una prima selezione degli occhiali usati. Successivamente provvedono alla loro consegna in appositi centri (tra i più importanti, quello di Chivasso) dove volontari effettuano un’opera di etichettatura, sterilizzazione ed infine impacchettamento. Gli occhiali sono così pronti per essere donati ad associazioni, enti e famiglie bisognose.

Negli scorsi giorni i giovani del Leo Club Biella hanno consegnato gli appositi raccoglitori in questi ottici di Biella: Ottica Maffeo, VisionOttica I Giardini, Reverchon Ottica, Le Lunetier Biella, Ottica Longhi, Ottica Mazzoleni e VisionOttica Biella.

Sarà possibile donare i propri occhiali da vista usati consegnandoli nei succitati negozi, senza dover indicare la tipologia di occhiale, poiché appositi macchinari procedono alla loro classificazione. Si sottolinea, tuttavia, che non sono accettati occhiali da sole e custodie, in quanto non possono essere riciclati.