“L’Impresa va a scuola” con gli associati di Museimpresa

Museimpresa partecipa alla Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa da Confindustria per approfondire i temi relativi alla cultura d’impresa quest’anno giunta alla sua ventunesima edizione.

La manifestazione quest’anno si svolgerà dal 7 al 21 novembre con un ricco e articolato programma di iniziative che porterà alla scoperta dell’immenso patrimonio culturale custodito all’interno dei musei e degli archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane.

Il tema dell’edizione 2022 è “A scuola d’impresa”: i protagonisti sono i giovani, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni positive tra imprese e scuole, insistendo sulla formazione di qualità, sull’importanza della conoscenza della storia produttiva e imprenditoriale del nostro Paese, affinché le nuove generazioni possano lavorare con consapevolezza e passione ad un futuro migliore.

A Biella l’iniziativa coinvolgerà gli associati di Museimpresa del territorio: Casa Zegna, Fondazione FILA Museum, MeBo – Menabrea Botalla Museum, Archivio Storico gruppo Sella e Fondazione Sella, che daranno vita al progetto “L’Impresa va a scuola”. In collaborazione con alcuni Istituti superiori locali, le realtà biellesi di Museimpresa si recheranno presso i plessi scolastici per presentare ai giovani studenti il progetto.

Si illustrerà loro chi è Museimpresa, cos’è la Settimana della Cultura d’Impresa e le caratteristiche dei musei e archivi d’Impresa. A seguire, verrà chiesto ad ogni gruppo scolastico di immedesimarsi in una delle realtà di Museimpresa biellesi a scelta e creare la propria organizzazione, il proprio comparto “heritage” e il proprio progetto di sviluppo.

Lo sviluppo degli interventi verterà principalmente sui legami tra territorio e imprese, sulle sinergie tra i vari soggetti attivi sul proprio territorio e sulla fondamentale risorsa di istruzione fornita dai musei e dagli archivi aziendali cui le scuole e i giovani possono attingere nozioni e trarre ispirazione ed insegnamento. Una conoscenza della storia imprenditoriale di un territorio ed ispirazione per la costruzione di un futuro imprenditoriale.

I soggetti Museimpresa affiancheranno come “supporto/tutor” i gruppi di lavoro per tutto il periodo del progetto. La classi coinvolte, per approfondire la conoscenza dei temi avranno da parte dei soggetti/tutor la possibilità di effettuare anche visite guidate ai vari musei o alle aziende stesse e di confrontarsi direttamente con loro per ottenere tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo del progetto.