Diocesi di Biella, il ricordo di Padre Massimo Giustetti

Venerdì in seminario il ricordo di Padre Massimo Giustetti

In continuazione con le iniziative di ricordo dei 250 anni di fondazione della Diocesi, la Diocesi di Biella intende ricordare la figura del Vescovo Padre Massimo Giustetti nell’anno decennale della sua morte.

Venerdì 11 novembre alle 21 in Seminario saranno presentati due volumi editi dalla casa editrice Effatà (stampati con il contributo della Fondazione don Antonio Ferraris – Diocesi di Biella) contenenti la riedizione di alcuni scritti di Padre Massimo Giustetti.

In particolare: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo – Scritti Teologici” contenenti le tre lettere pastorali in previsione del Grande Giubileo del 200 e “Il seme della Parola – Scritti Pastorali” contenenti due scritti l’uno sull’importanza della Parola di Dio e l’altro sulla Vergine Maria (scritto in occasione dell’Anno Mariano (1987).

La serata, oltre al saluto del Vescovo Roberto, l’introduzione delle consacrate Graziana e Valentina, sarà arricchita dall’intervento di Monsignor Alceste Catella, Vescovo Emerito di Casale Monferrato e dalla testimonianza di alcuni laici di Pinerolo, Mondovì e Biella che molto hanno ricevuto dagli insegnamenti di padre Massimo, conservandone viva traccia.

Padre Massimo Giustetti nasce a Riva di Pinerolo il 28 febbraio 1926 , viene ordinato presbitero dal Vescovo di Pinerolo il 29 giugno 1950. Consegue il dottorato in teologia a Roma alla pontificia facoltà Angelicum. Da subito è insegnante rpesso il Seminario di Pinerolo ed è impegnato presso il Centro nazionale di Azione Cattolica a Roma.

Nel 1968 è Provicario Generale della Diocesi di Pinerolo. Nel 1972 diventa vescovo di Pinerolo, riceve l’ordinazione episcopale il 27 agosto. Nel 1975 è trasferito alla sede di Mondovì. Dove fa l’ingresso il 6 febbraio 1976.

Vene trasferito alla diocesi di Biella dove inizia il suo ministero l’8 febbraio 1987.

Al compimento dei 75 anni rassegna le dimissioni e continua a vivere in diocesi di Biella presso la casa di Muzzano insieme alla piccola Comunità. Muore il 4 dicembre 2012 presso l’Ospedale di Biella, il suo corpo riposa nel Sepolcreto dei Vescovo della Cattedrale di Biella.