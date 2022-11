Mottalciata, le nuove tariffe della palestra comunale

L’Amministrazione di Mottalciata ha stabilito le nuove tariffe per l’utilizzo della palestra comunale, riservata a associazioni, gruppi e comitati sportivi dilettantistici del paese, o che abbiano riferimenti a Mottalciata.

Queste le tariffe in vigore dallo scorso 1 ottobre: 100 euro per una giornata di 8 e più ore (mattino/sera, mattino/pomeriggio o pomeriggio/sera). 60 euro per. mezza giornata (4/6 ore, mattino, pomeriggio o sera). 40 euro per 2 ore nello stesso giorno (mattino, pomeriggio o sera). 20 euro per un’ora nello stesso giorno (mattino, pomeriggio o sera).

Il Comune ha inoltre previsto sconti nel caso di utilizzi più lunghi. Le tariffe valgono fino al 31 dicembre di quest’anno. Per il 2023 saranno riviste sulla base delle spese affrontate, con particolare riguardo a quelle di riscaldamento.

In Comune sono disponibili il modulo di richiesta per l’utilizzo e la consegna delle chiavi, ed il regolamento di utilizzo della palestra.