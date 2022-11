Una donazione di 500 euro al Fondo Edo Tempia dalla corsa Lana boschi e lavatoi

Hanno già annunciato il loro ritorno per il 2023, alla terza domenica di ottobre, gli organizzatori della “Lana boschi e lavatoi”, la manifestazione podistica (e non solo) che si disputa lungo le strade e i sentieri di Tollegno. È un appuntamento ormai classico del calendario biellese, così come immancabile è l'appuntamento che si svolge qualche settimana dopo la corsa al Fondo Edo Tempia, per la consegna della donazione frutto dei proventi della manifestazione.

Accolti dalle presidenti di Fondo e Fondazione Simona Tempia e Viola Erdini e dalla vicepresidente responsabile delle attività sportive Anna Rivetti, i rappresentanti dell'organizzazione hanno consegnato una busta con 500 euro, a sostegno dei progetti di prevenzione, cura e ricerca sul cancro.

A Tollegno, alla nona edizione disputatasi il 16 ottobre, hanno partecipato in più di 180 tra corsa podistica (c'era anche la speciale classifica per chi ha gareggiato con il suo cane), camminata e passeggiata storica al cimitero. La manifestazione è anche a rifiuti zero: già da qualche anno al ristoro dopo il traguardo le bottigliette di acqua confezionate sono state sostituite da contenitori riciclabili da riempire alle fontanelle. In questo modo l'impronta ecologica della giornata si riduce notevolmente.