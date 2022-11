Sindrome dell’ovaio policistico: tutto ciò che c’è da sapere

Nel corpo femminile l’apparato riproduttivo è costituito da organi di fondamentale importanza in quanto responsabili della possibilità di donare la vita. Tra questi ricordiamo naturalmente vagina e vulva, canale dedicato alla dilatazione per poter accogliere il pene durante l’atto sessuale, definibile quindi come la parte più “esterna” dell'apparato, a cui fanno seguito internamente l’utero, supportato dalle tube di Falloppio e dall’ovaio, organo a sua volta composto da due ghiandole specifiche, a forma di mandorla e collocate ai lati dell’utero, chiamate ovaie.

Lunghe circa 4 centimetri l'una, con una larghezza di 2 centimetri e uno spessore pari a circa un centimetro, le ovaie presentano ciascuna un polo superiore e uno inferiore, e sono collegate sia all’utero che alle tube di falloppio (o salpingi) tramite appositi legamenti.

L’interno di ciascuna di queste ghiandole è costituito da un tessuto ricco di vasi sanguigni, ricoperto e protetto da uno strato esterno, più massiccio e imponente, dove risiedono i follicoli responsabili della maturazione dell’ovocita e della conseguente espulsione di un ovulo, uno ogni mese, completamente maturato e pronto per un’eventuale fecondazione.

Le ovaie ricoprono quindi una funzione importantissima, essendo responsabili della produzione degli ovuli, ossia gli elementi che permettono, nel momento della fecondazione attraverso gli spermatozoi del maschio, il concepimento, la conseguente gravidanza e la creazione così di una nuova vita.

Oltre a questo, si distinguono altresì per la loro attività regolatrice nella secrezione e nella gestione dei livelli degli ormoni sessuali femminili (su tutti estrogeno e progesterone), responsabili della gestione e del sano mantenimento dell'attività riproduttiva di una donna.

Per questo, viene naturale confermare l’assoluta primaria importanza delle ovaie, e la necessità che siano in uno stato di massima salute. Una delle problematiche che può verificarsi è la formazione di alcune cisti interne, che possono comportare il sopraggiungere, eventualmente, di un successivo stato patologico.

Facciamo un passo indietro, però. La formazione di eventuali cisti ovariche è un fenomeno comune, che spesso non dà grattacapi e non viene considerato un problema, in quanto conseguenza diretta dell’attività naturale delle ovaie. In questo caso si parla di ovaio policistico, diagnosticabile tramite un’apposita ecografia transvaginale o pelvica, ossia di una realtà in cui le ovaie presentano molte cisti, dette anche follicoli, ciascuna lunga dai 4 ai 10 millimetri, che non conduce necessariamente a uno stadio patologico. In questo caso l’acronimo utilizzato per descrivere questa condizione è PCO (dall’acronimo inglese Polycystic Ovary).

Quando questo aspetto assume invece i tratti di una patologia è invece necessario correre subito ai ripari, consultando un ginecologo, in quanto può provocare disfunzioni ovulatorie di rilievo, mettendo a concreto rischio l’attività riproduttiva della donna oltre ad aver effetti sul metabolismo e, a lungo termine, portare anche al possibile insorgere di patologie cardiovascolari.

Stiamo allora parlando della PCOS (Polycystic Ovary Syndrome), quindi Sindrome da Ovaio Policistico, che prende anche il nome di Sindrome di Stein-Levanthal, in riferimento ai due studiosi che negli anni Trenta del Novecento ne hanno analizzato a fondo caratteristiche e particolarità.

La PCOS può verificarsi unicamente nelle donne in età fertile, quindi dal momento del primo ciclo mestruale (menarca) fino al sopraggiungere della menopausa, e in media interessa una percentuale anche fino al 20% dei soggetti che rientrano nella fascia d’età indicata. La PCOS si origina da molteplici fattori e si traduce in un ciclo mestruale fortemente irregolare, definito amenorrea, a cui fa eco l'iperandrogenismo, ossia un’eccessiva presenza di ormoni tipicamente maschili, che inibisce l’ovulazione annullandola completamente e di fatto conducendo al concreto rischio di infertilità.

Si tratta di una condizione prevalentemente genetica ed ereditaria, infatti le donne più a rischio di soffrire di questa patologia sono quelle in cui familiari di primo grado hanno sofferto di PCOS, ma come abbiamo anticipato, possono intercorrere anche altri aspetti quali l’ambiente e il clima, anche se a livello di conoscenze mediche non sono ancora presenti informazioni certe in merito.

Come effettuare una corretta diagnosi? Occorre fare riferimento ai cosiddetti criteri di Rotterdam, individuati nel 2003 e che stabiliscono che la sindrome da PCOS è conclamata quando si verificano al contempo almeno due su tre dei fattori seguenti: iperandrogenismo (rilevato anche da una semplice analisi del sangue), cicli irregolari con totale assenza di ovulazione (amenorrea), presenza pregressa di un ovaio policistico (PCO).

Ricordiamo doverosamente che, così come avere un ovaio policistico non implica soffrire della sindrome da PCOS, anche la PCOS non si origina necessariamente da uno stato di PCO, in quanto quest’ultimo deve essere abbinato al contempo ad almeno uno degli altri due criteri indicati.

Un aumento della peluria, legata all’iperandrogenismo, e definito in termine medico irsutismo, così come un’inclinazione a sovrappeso e obesità, rientrano tra i sintomi più frequenti della PCOS. Stempiature, recessione dell’attacco dei capelli, aumento del desiderio sessuale e delle generali dimensioni della massa muscolare, del volume del clitoride e delle mammelle possono essere altri sintomi legati specificamente alla maggior presenza di ormoni maschili. Esiste comunque una grande varietà di sintomi, anche relativi alle specificità della donna che ne è affetta, quali l'età. Per esempio nelle donne più giovani il ciclo diventa irregolare subito dopo il menarca, e l’acne giovanile è più marcato.

Se quindi nei casi di PCO non è necessario un trattamento medico (a meno che non insorgano complicazioni), il trattamento ideato per la PCOS è vario e, anche in questo caso, aderente alle specifiche esigenze della donna che sta sperimentando la sindrome. Per esempio, una dieta equilibrata, evitando cibi grassi e con eccessivo zucchero, coadiuvata da specifici integratori di supporto dell manifestazioni PCOS come quelli proposti nel negozio online di S&R Farmaceutici e magari accompagnata da un’attività fisica regolare, si rende inevitabile per le donne sovrappeso o obese, al fine di recuperare il proprio peso forma in un’ottica di riequilibrio generale.