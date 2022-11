Giornata contro la violenza sulle donne: la consulta femminile regionale lavora alle iniziative

La Consulta femminile regionale, presieduta da Ornella Toselli, si è riunita in assemblea per delineare i prossimi impegni, soprattutto in vista della giornata contro la violenza del 25 novembre.

La Consulta (insieme al Comitato diritti umani) organizza due momenti di approfondimento: il 23 novembre il convegno dal titolo “Prevenire e difendersi dalla violenza digitale di genere”, dedicato alla violenza digitale di cui sono vittime in particolare le donne, e un secondo incontro intitolato "Il diritto di essere liberi” che si svolgerà il 25 novembre, sul tema della tratta di esseri umani. Dal 20 al 27 novembre una rassegna cinematografica su temi femminili, realizzata in collaborazione con Agis, si articolerà in otto cinema, nelle rispettive province.

Per quanto riguarda il programma di attività per il 2023, la Consulta ha individuato alcuni filoni di interesse: il welfare per le donne, le donne anziane, il lavoro e l'imprenditoria femminile, l'educazione finanziaria rivolta alle donne, le tematiche sanitarie femminili. Inoltre verranno organizzate presentazioni di libri e convegni su questi temi e la partecipazione all'annuale concorso Lingua Madre al Circolo dei Lettori.

Alla riunione hanno partecipato numerose consultrici oltre al consigliere delegato dall'Ufficio di presidenza Gianluca Gavazza, ed alle consigliere regionali Sara Zambaia e Sarah Di Sabato.