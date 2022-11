Al via l'orientamento per i ragazzi delle medie: porte aperte alle superiori

Sono iniziati in questi giorni gli incontri tra le famiglie, i ragazzi delle medie e le scuole superiori, per presentare l'offerta formativa del territorio.

Il primo appuntamento è stato lunedì 7 novembre, quando l'Iti ha presentato gli indirizzi ITI e Liceo Scienze Applicate nella sede centrale.

Questi i prossimi:

Lunedì 14/11/2022 alle 20,30 l'IIS Gae Aulenti presenterà Tutti gli indirizzi;

Sabato 19/11/2022 dalle 9,00 alle 13,00 il IIS GAE AULENTI presenterà l'ALBERGHIERO CAVAGLIA’; sempre Sabato 19/11/2022 dalle 9,00 alle 13,00 IIS GAE AULENTI l'ALBERGHIERO MOSSO - VALDILANA;

Lunedì 28/11/2022 dalle 18,30 alle 19,30 il Liceo Cossatese e Valle Strona- sede di Cossato presenterà i corsi Scientifico Liceo Scienze Umane, Linguistico, e liceo scientifico digitale; Sempre Lunedì 28/11/2022 dalle 14:30 alle 16:30 all' IIS E.BONA Sede centrale Via Gramsci,22 a Biella saranno presentati i corsi AFM SIA TURISMO;

Martedì 29/11/2022 18,30 I.I.S. l'Eugenio Bona gli Indirizzi AFM-SIA;

Mercoledì 30/11/22 alle 18:30 il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP Salesiani presenterà i corsi di Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore Termoidraulico, Operatore Benessere e Acconciatura. Sempre Mercoledì 30/11/2022 18.30 il Liceo “G e Q Sella” presenterà l'indirizzo Classico.

Giovedì 1/12/2022 20,30 il Liceo “A.Avogadro” in via Galimberti presenterà gli indirizzi Scientifico Scienze umane Economico Sociale Scienze Umane, è necessaria la prenotazione, l'incontro sarà on line per chi non trova posto.

Sabato 03/12/2022 dalle 9,00 alle 13,00 al IIS GAE AULENTI saranno presentati BIELLA-ALBERGHIERO -AGRARIO-GEOMETRI; Sabato 03/12/2022 dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 prenotazione obbligatoria Centro di Formazione Professionale CNOS FAP Salesiani Vigliano Via Libertà 13, presenta i corsi Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore Termoidraulico, Operatore Benessere- Acconciatura

Lunedì 05/12/2022 18.30 il Liceo “G e Q Sella” presenterà l'indirizzo Linguistico; lunedì 5/12 CNOS FAP alle 20,30 presenta corsi di Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore Termoidraulico, Operatore Benessere- Acconciatura

Martedì 06/12/2022, Bona, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 incontro con gli allievi degli indirizzi AFM, SIA, Turismo; Liceo del Cossatese e della Valle Strona alle 18,30 presenta il Liceo del Cossatese nella sede di Mosso indirizzo Liceo Scienze applicate a Mosso; alle 20,30 il Gae Aulenti presenterà tutti gli indirizzi.

Lunedì 12/12/2022 18.30 al Liceo “G e Q Sella” presenta l'indirizzo Artistico; Bona dalle 14:30 alle 16:30 giornata dell'accoglienza Succursale di Pavignano Strada Antica di Andorno

Mercoledì 14/12/2022 18:30 al Liceo “A.Avogadro” in via Galimberti sarà presentato il Scientifico Scienze Umane Scienze Umane Economico Sociale è necessaria la prenotazione, l'incontro sarà on line per chi non trova posto; Bona alle ore 18.30 serata di orientamento per le famiglie Indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale.

Giovedì 15/12/2022 20.30 all'Iti sede centrale alle 20,30 corsi Iti e Liceo Scienze Applicate; Giovedì 15/12/2022 dalle 14:30 alle 16:30 IIS E.BONA Succursale di Valdilana Via Quintino Sella,42 presenta l'Indirizzo professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale.

Sabato 17/12/2022 dalle 9,00 alle 13,00 all' IIS GAE AULENTI l' ALBERGHIERO CAVAGLIA’; Sabato 17/12/2022 dalle 9,00 alle 13,00all'IIS GAE AULENTI ALBERGHIERO MOSSO - VALDILANA; Sabato 17/12/2022 dalle 9,00 alle 13,00 IIS GAE AULENTI BIELLA- ALBERGHIERO-AGRARIO-GEOMETRI ; Sabato 17/12/2022 dalle 9,30 l'IIS DEL COSSATESE E VALLE STRONA - sede di Cossato presenterà Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Applicate; Sabato 17/12/2022 dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 prenotazione obbligatoria Centro di Formazione Professionale CNOS FAP Salesiani Vigliano Via Libertà 13 presenta i corsi Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore Termoidraulico, Operatore Benessere- Acconciatura

Lunedì 19/12, alle ore 18.30 al Bona serata di orientamento per le famiglie Indirizzo Turismo; sempre Lunedì 19/12 all'Iti solo corsi ITI alle 20,30.

Sabato 14/01/2023 dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 prenotazione obbligatoria Centro di Formazione Professionale CNOS FAP Salesiani Vigliano Via Libertà 13 presenta i corsi Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore Termoidraulico, Operatore Benessere- Acconciatura

Si consiglia di consultare il sito di ciascuna scuola in quando sono previste anche simulazioni di lezioni per i ragazzi in classe.

Venerdì 25 e Sabato 26 Novembre 2022 torna anche a Città Studi di Biella "Wooooow Biella - Io e il mio futuro", il salone dell’orientamento scolastico, dove in due giornate consecutive avranno luogo testimonianze, dimostrazioni, laboratori e spettacoli.

L'evento è rivolto ai ragazzi delle medie che devono iscriversi alle superiori e a quelli delle superiori che devono decidere che cosa fare del loro futuro.