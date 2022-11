Chiude il Ponte Gilino a Mongrando per lavori di messa in sicurezza

Con ordinanza n. 36 del 8.11.2022 con oggetto “Disciplina della circolazione stradale” si comunica quanto segue:

dal giorno 10 novembre 2022 dalle ore 8.00 e per tutta la durata dei lavori sarà disposta l’istituzione di un divieto di transito a tutti i pedoni e tutte le categorie di veicoli , per effettuare lavori di messa in sicurezza del Ponte Gilino del Torrente Elvo, sito in Via per Borriana.