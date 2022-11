La festa della Marcia Alpina a Crocemossso premiati i campioni regionali individuale e a coppie, FOTO

Domenica 6 novembre, La Proloco di Crocemosso vestita a festa per ospitare la giornata finale della marcia alpina di regolarità. La manifestazione, organizzata dalla Cronoteam con la collaborazione dei marciatori dello Zegna, la Proloco di Crocemosso e con il patrocinio dell’Assessorato allo sport del Comune di Valdilana, ha avuto un grande successo. In questa giornata, dove il momento principale era la premiazione dei campioni regionali individuali e a coppie, il programma prevedeva al mattino una gara di marcia alpina libera a tutti, con lo scopo di far conoscere questo sport a più gente possibile. L’esterno dei locali della Proloco sono stati addobbati con striscioni di sponsor che hanno dato il loro contributo per la riuscita della manifestazione, i ragazzi dello Zegna si sono prodigati a tracciare un percorso di circa 10 Km suddiviso in cinque settori dove molti atleti marciatori hanno accompagnato persone al loro primo approccio con la marcia alpina.

Sono intervenuti per l’occasione a rappresentare il Comitato regionale piemontese Antonio Munaretti e il delegato marcia Corona Claudio, per la commissione sportiva marcia nazionale Ennio Belleri. Da segnalare la maglietta che tutti i componenti del G.S Ermenegildo Zegna portavano ad inneggiare la grande vittoria al campionato italiano per associazioni, dove , non solo hanno conquistato il titolo a squadre ma anche vari titoli individuali a coppie e a pattuglie.

Alle ore 8 il cortile adiacente ai locali della Proloco era pieno di persone in attesa della partenza della gara, in un clima festoso come sono sempre le manifestazioni di marcia alpina; ore 8,30 il via al primo concorrente. Un minuto uno dall’altro si immettono nel percorso sotto il controllo dei cronometristi della Cronoteam di Biella; verso le ore 10,30 l’arrivo dei primi atleti. Ma mano che i partecipanti arrivavano, venivano emessi i tempi reali dei vari settori, terminati gli arrivi la classifica finale che ha visto il primeggiare dei componenti del G.S Genzianella padroni del podio con il gradino più alto conquistato da di Brera Giorgetto con 64 penalità, secondo posto per Piovan Stefano con 65 e al terzo posto Perino Mauro con 66 penalità. Seguono in ordine di classifica 4° Maioni Alberto con Roberto Fasola; 5° Angelino Giorzet Stefano, 6° Nicola Gilberto, 7° Rocci Giuseppe, 8° Giardino Andrea, 9° Lazzarotto Riccardo, 10° Nicola Gabriele, 11° Crestani Eleonora con Massimo Mongilardi e Federico Mongilardi, 12° Solesio Davide con Alessandro Mancin, 13° Negro Claudio, 14° Catella Sonia, 15° Petitti Lucia, 16° Dell’Orco Davide con Davide Prelli Bozzo, 17° Festa Veronica con Auriemma, 18° Corghi Enrico, 19° Boschetti Federica, 20° Fortunato Massimo con Luca Mozzato, 21° Cortese Valentina con Grazia Bonasia, 22° Vittoni Lorenzo con Cristina Colnaghi, 23° Maggiorin Liliana, 24° Gnoato Franco con Gnoato Diego, 25° Mancin Sandro con Rizzo Lucia, 26° Coltro Alessandro con Chiara De Conti, 27° Mo Ezio, 28° Stefano Codenzini con Stefano Mauretto, 29° Piras Fabrizio, 30° Pivotto Flaviano, 31° Gian Luca Bardone con Stefania Mancini, 32° Fontana Vittorio, 33° Lewis Silvano, 34° Cortese Gabriele con Daniele Farinone, 35° Ceretti Sergio, 36° Arduini Elena, 37° Taverna Camilla, 38° Festa Marco con Barberis Gloria, 39° Fontanella Claudio con Monti Alessandra, 40° Coda Caseia Daniele con Lombardi Francesca, 41° Passuello Benvenuto con Anchisi Sara, 42° Fabio Arco con Corrado Scarpa, 43° Carmelino Alfredo, 44° Passuello Viola con Maya Anchisi, 45° Laura Cortese con Elisa Nicola e Urasco Matilde, 46° Perin Mantello Silvio con Luca Paciaroni, 47° Marco Schena con Nina Ghencea, 48° Schena Nicole con Fabio Crestari, 49° Di Palma Emiliano con Silvia Lancione. La premiazione della gara avvenuta appena pronta la classifica, è stata caratterizzata da ricchi premi offerti da vari sponsor che hanno voluto essere a fianco degli organizzatori per aiutarli a rendere la manifestazione ancora più importante. Al termine della premiazione della gara il momento tanto atteso, la proclamazione dei campioni regionali piemontesi nella categoria individuale e a coppie. I primi tre di ogni categoria sono stati premiati con una targa offerta dal Comitato Regionale Piemontese, inoltre il Delegato marcia Corona Claudio ha premiato con una medaglia i neocampioni italiani di Gaiole in Chianti.

La classifica è stata stilata prendendo il meglio delle quattro prove su sette disputate. Campione regionale nella categoria individuale ragazzi SCHENA NICOLE (G.S Ermenegildo Zegna). Categoria individuale unica 1° CODA CASEIA DANIELE (G.S Ermenegildo Zegna), 2° CATELLA SONIA ( G.S Genzianella), 3° PIVOTTO FLAVIANO( Pietro Micca Biella). 4° Rocci Giuseppe( Villardorese), 5° Mancin Sandro( La Pero Cossato), 6° Coltro Alessandro (Zegna), 7° Angelino Giorzet Stefano( Genzianella), 8° Mello Grand Gianluca( Zegna), 9° Negro Claudio( Villardorese), 10° Solesio Davide( Zegna), 11° Dell’Orco Davide( Zegna), 12° Perino Mauro( Genzianella), 13° Fontana Claudio( Zegna), 14° De Giorgis Emilio( Zegna), 15° Brera Giorgetto( Genzianella), 16° Fortunato Massimo( Zegna), 17° Massera Catherine( Pietro Micca Biella), 18° Petitti Lucia( Genzianella), 19° Levis Silvano( Pietro Micca Biella), 20° Sottomano Daniele( Villardorese).

Categoria unica a coppie:

la classifica è stata stilata sommando le due prove in calendariocampione regionale la coppia formata da MELLO GRAND GIANLUCA E DELL’ORCO DAVIDE ( G.S ERMENEGILDO ZEGNA) 2° AZZALIN LUIGINO e ROCCI GIUSEPPE ( Pol. VILLARDORESE) 3° PERINO MAURO e ZONCO ENRICA ( G.S GENZIANELLA).4° Coda Caseia Daniele e Fortunato Massimo( Zegna), 5° Solesio Davide e Vittoni Lorenzo( Zegna), 6° Angelino Giorzet Stefano e Zucchetto Ada(Genzianella), 7° Catella Sonia e Petitti Lucia( Genzianella), 8° De Giorgis Emilio e Gnoato Franco( Zegna), 9° Brera Giorgetto e Boschetti Federica( Genzianella), 10° Cortese Valentina e Crestani Eleonora( Zegna), 11° Coltro Alessandro e Cortese Gabriele( Zegna), 12° Fontanella Claudio e Schena Nicole( Zegna), 13° Sottomano Daniele e Destefano Rosanna( Villardorese).

Classifica per associazioni:

1° G.S ERMENEGILDO ZEGNA 2° G.S GENZIANELLA, 3° POLISPORTIVA VILLARDORESE, 4° Pietro Micca Biella, 5° La Pero Cossato, 6° G.E Lessona.

Al termine delle premiazioni il via al pranzo comunitario nei locali della Proloco di Crocemosso seguito da una castagnata offerta sempre dalla Proloco.