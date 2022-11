Esami regionali cinture nere: promossi a pieni voti gli atleti Funakoshi

A Leinì si sono svolti gli Esami Regionali FIJLKAM con il debutto dei nuovi programmi nazionali a punteggio. Dopo circa un ventennio di valutazione a carattere generale: “Idoneo” o “Non Idoneo”, la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici FIJLKAM ha proposto la valutazione puntuale delle 5 prove e il risultato positivo solo con la media del 6 (punteggio minimo totale 30: sufficiente). Valutate “ottimo” le prove con punteggi tra 80 e 100 (max punteggio: 10 in tutte le prove). Gli allievi del Maestro Damiano Rovatti si sono distinti per l’ottima preparazione in tutte le cinque prove previste. Fra i più giovani candidati (14 anni: età minima richiesta), Christian Spilinga e Giovanni Garrione hanno ottenuto la cintura nera 1° dan con i punteggi più alti della sessione! Entrambi atleti agonisti si sono distinti nelle gare disputate sia a livello Nazionale che Internazionale: Christian Spilinga si è piazzato tra i primi 10 atleti nella YOUTH LEAGUE WKF dello scorso anno; ha conquistato la medaglia di bronzo all’Open di San Marino 2022 e il 5° posto ai Campionati Italiani 2021; Giovanni Garrione è salito sul podio nell’Open del Monferrato 2022 conquistando il 3° posto. Linda Delpiano e Luca Zaramella hanno invece superato brillantemente l’esame per il passaggio da 1° a 2° dan, con ottime e ben strutturate prove. Anche Luca Zaramella fa parte del Team agonisti Funakoshi ma, reduce da un brutto infortunio extra-sportivo, è stato costretto ad una lunga pausa. Linda Delpiano ha invece scelto la carriera tecnica ed è oggi preziosa componente dello Staff Funakoshi.