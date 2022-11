Botalla TeamVolley, Serie D, vittoria 3-1 sul Fenusma

Continua la striscia vincente del Botalla TeamVolley nel campionato regionale di Serie D. Sabato scorso, a Lessona, le biancoblù hanno superato per 3-1 il Fenusma. Inizio in sordina per il sestetto schierato da coach Alex Cavallone che perde il primo set 25-22 dimostrando di avere le polveri bagnate in attacco. Poi, a partire dall'inizio della seconda frazione, Giulia Lorenzon e compagne riescono ad ingranare la marcia e ad alzare il livello su tutti i fondamentali, imponendo il loro gioco alle avversarie valdostane e mettendole di conseguenza costantemente sotto pressione. Ne scaturiscono così tre set a trazione biancoblù con il TeamVolley a fare la partita e la formazione ospite ad inseguire, ma senza mai impensierire veramente le padrone di casa.

A fine gara, coach Alex Cavallone è soddisfatto, nonostante l'avvio decisamente sottotono e sottolinea anche un bellissimo gesto di fair play da parte di Sabrina Porliod, palleggiatrice ospite: «Abbiamo affrontato un'altra squadra alla nostra portata, ma ci siamo subito complicati la vita perdendo il primo set dopo essere stati sotto anche di sette lunghezze. Poi l'attacco ha iniziato a girare e abbiamo dato la svolta alla partita. In ogni caso, sono soddisfatto dei passi avanti che stiamo facendo, soprattutto in ricezione, dove, a differenza di qualche settimana fa, stiamo riducendo il numero di ace subiti e aumentando al contrario le nostre prestazioni in battuta, anche se possiamo fare un pochino meglio su questo fondamentale. Il nostro punto di forza è sicuramente l'attacco, che sta lavorando davvero bene e mi dà grande fiducia per il prosieguo del nostro campionato. In chiusura, ci tengo a sottolineare un bel momento di fair play da parte della palleggiatrice di Fenusma che nel secondo set ha ammesso di aver toccato un pallone a muro e, di conseguenza, l'arbitro ha cambiato decisione assegnandoci il punto. Complimenti davvero».

BOTALLA TEAMVOLLEY - PRAMOTTON MOBILI FENUSMA 3-1

Parziali: 22-25, 25-19, 25-15, 25-21

TeamVolley: Lorenzon 23, Biasin, Nanì 7, Damo, Vodopi 11, Gilardi 2, Allorto, Valli (L), Perissinotto 10, Scoleri, Vioglio, Gariazzo (L2), Zignone 15. Allenatore: Alex Cavallone. Assistente: Marco Allorto.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

U18

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY - ASD SAN GIUSEPPE TRECATE ORATORIO 3-0

Parziali: 25-15, 25-20, 25-19

TeamVolley: Allorto 2, Zignone 15, Fantini 4, Nicolo ne, Di Stefano 5, Fiorotto, Tallia, Sola 3, Scarpa 5, Cestari 1, Bellucci 6, Mancini 6. Allenatore: Paolo Salussolia. Assistente: Marco Allorto.

U16

DE MORI TEAMVOLLEY - PALLAVOLO SANTHIÀ 3-0

PARZIALI: 25-13, 25-7, 25-20.

U13

CONAD TEAMVOLLEY - AD ALESSANDRIA VOLLEY BLU 3-2

PARZIALI: 25-17, 24-26, 25-16, 18-25, 15-11.