Reddito di cittadinanza e PUC, Barbierato: "Cossato può e deve fare di più"

"La normativa collegata al reddito di cittadinanza e la legge di bilancio 21/22 prevede che almeno 1/3 dei percettori sia impiegato in Progetti Utili alla Collettività (PUC). Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività:

- per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune;

- per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Le attività messe in campo nell'ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo. La titolarità dei progetti è in capo ai Comuni, che possono svolgerli in forma associata. E' il caso del comune di Cossato, che pur deliberando i progetti, ne delega l'effettivo svolgimento al Consorzio Cissabo.

I PUC attivati da Cossato, nell'aprile 2022, sono stati due: uno per mansione di accoglienza negli uffici e uno connesso alla digitalizzazione degli archivi. Il primo prevedeva come requisito minimo il diploma di scuola superiore di I grado (terza media), l'altro aveva quale titolo di preferenza il diploma di scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

Durante lo scorso consiglio comunale ho interrogato il sindaco circa l'efficacia dei progetti, ed è emerso che in realtà, così impostati, hanno di fatto escluso gran parte dei percettori, che spesso non hanno nemmeno il diploma di terza media. O, dall'altro lato, sono laureati e portatori di competenze elevate, a riprova che il disagio è spesso assai diverso da quello che immaginiamo.

Ora, i paletti esistono, non tutto è fattibile ma ci sembra che in questo caso il Comune di Cossato e il suo assessore ai servizi sociali (che è guarda caso il Sindaco) abbiano svolto il minimo sindacale. Abbiamo chiesto che nei prossimi PUC si provi ad approfondire di più, a elaborare progetti più efficaci e ancor più utili, vista anche la professionalità del Cissabo che da sempre è un fiore all'occhiello per il nostro territorio e ha le giuste competenze (forse non le risorse, che sono sempre troppo poche per affrontare il disagio). Il RdC, pur migliorabile e riformabile, è stato ed è uno strumento essenziale per un contesto come il nostro, in cui al disagio accresciuto dalla pandemia si è aggiunto quello alimentato dalla crisi economica figlia della Guerra in Ucraina.