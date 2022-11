Niente supermercato a Chiavazza, PD Biella: "Speriamo sia l'inizio di un cambiamento"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ieri lunedì 7 novembre è stato raggiunto un risultato straordinario in Consiglio Comunale: dopo ore di dibattito, ha prevalso la linea del no all'ennesimo discount a Biella. È passata la linea dell' opposizione portata avanti dal gruppo PD: nonostante le argomentazioni e le pressioni del Sindaco e della proprietà, il Consiglio non si è piegato. L'interesse pubblico nell'operazione di Chiavazza non c'è, gli effetti negativi che l'operazione provocherebbe sulla qualità urbana dell'area e sul piccolo commercio superano i presunti benefici di qualche posto di lavoro (precario) in più. Speriamo che sia l'inizio di un cambiamento nella visione per il futuro della città".