Mondo crypto: facciamo il punto sulle criptovalute emergenti più interessanti del momento

Il mondo crypto continua a suscitare molto appeal tra gli investitori, nonostante il mercato di riferimento stia attraversando una fase abbastanza complicata, tra profonde correzioni e brevi ritracciamenti che hanno portato i token più importanti a subire nel 2022 una contrazione della capitalizzazione superiore al 50% del valore di partenza. Difatti, nonostante una congiuntura non proprio ideale per le immobilizzazioni di lungo termine, la volatilità che sta interessando il comparto offre numerosi spunti operativi di breve termine, senza considerare che il segmento dei progetti emergenti rappresenta una costante fucina di opportunità anche con target temporali di lungo periodo.

Non è un mistero che questa tipologia di protocolli, per caratteristiche, consenta di investire nel settore senza pesare affatto sul patrimonio personale, in quanto le quotazioni dell'asset sono spesso così basse e le potenzialità del progetto così enormi, da favorire l'allocazione di capitali irrisori e non precludersi risultati di una certa rilevanza.

È bene precisare che la criptovaluta emergente è un coin digitale collegato ad una tecnologia creata da poco e quindi appena quotata sul mercato di riferimento oppure collegato ad una tecnologia già esistente, ma che per un motivo o per un altro non ha mai catturato l'interesse degli investitori. Quando si approccia questa categoria di progetti è necessario cercare di valutare nel limite del proprie competenze alcuni aspetti: le possibilità di impiego del protocollo nella vita di tutti i giorni e soprattutto la sua scalabilità, ovvero la potenzialità di diffusione ed utilizzo su larga scala senza alterare la funzionalità del progetto.

Sulla base di tali considerazioni si evince chiaramente come non sia per niente semplice individuare una crypto con le caratteristiche descritte; chi attua un investimento di questo tipo deve essere consapevole del fatto che le probabilità di selezionare un cavallo vincente sono molto basse, pertanto è importante dedicare a ciascun sottostante una quantità di risorse tale da non creare problemi nell'eventualità di azzeramento del capitale e diversificare il più possibile la platea di asset digitali da inserire in portafoglio.

Caratteristiche degli scambi di crypto emergenti





Inoltre gli scambi di criptovalute emergenti solitamente sono caratterizzati da bassi volumi e da volatilità che in alcuni frangenti può superare anche considerevolmente quella delle Big Cap, di conseguenza è opportuno tener di conto anche tali fattori nell'implementazione della strategia operativa.

Un ultimo accorgimento, che può rivelarsi fondamentale nella valutazione di un progetto, è la raccolta di informazioni attraverso canali specializzati -portali o testate che operano nel settore-, per non rischiare di imbattersi in tecnologie scam o condotte mirate ad attirare i risparmiatori e truffarli, attraverso attività di pumping and dumping.

Investire in crypto emergenti

Naturalmente il canale di accesso al mercato, per investire in crypto emergenti, è rappresentata dai servizi degli exchange, i borsini decentralizzati che si occupano di fare incontrare domanda e offerta sugli asset digitali.

Se è vero che si tratta dell'unica opzione disponibile, per trattare criptovalute quasi sconosciute, è innegabile che comunque l'infrastruttura messa a disposizione degli utenti, per eseguire la compravendita dei token, è non solo di alto livello, ma anche priva di qualsiasi costo commissionale.

Progetti emergenti da monitorare

Fra i progetti emergenti che stanno alimentando l'hype di addetti ai lavori e semplici risparmiatori, merita una citazione Lucky Block una tecnologia idea per i giochi di lotteria, attraverso l'uso di smart contract decentralizzati. Tutte le transazioni effettuate vengono registrate sulla blockchain del protocollo, garantendo di fatto l'inaccessibilità a manipolazioni e manomissioni dal mondo esterno.

È interessante che i montepremi raccolti siano distribuiti tra giocatori, holders dei token, pool di liquidità e soprattutto beneficenza. Un'altra crypto emergente da monitorare con attenzione Battle Hero, un'infrastruttura play to earn che si basa sui Non Fungible Token: le modalità di gioco consentono di ottenere ricompense mediante staking o partecipando attivamente alle battaglie fra i personaggi del mondo virtuale.