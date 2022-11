60 anni di Regolarità, Sicurezza e Formazione: Cassa Edile Biella festeggia un anniversario speciale

In un mondo sempre più improntato all’individualismo, la capacità di fare squadra, di offrire servizi apprezzati e di seguire in modo certosino tutte le problematiche di un comparto fa la differenza e dà garanzia di qualità a chi si associa ad un gruppo. Quando poi si festeggia un genetliaco e un sodalizio di lungo corso raggiungendo i sessant’anni di operatività, allora il compleanno vale il doppio ed è giusto fermarsi un momento per guardare al comune percorso e per darsi i nuovi obiettivi per un futuro produttivo e di qualità.

Di chi stiamo parlando? Della Cassa Edile di Biella che, nelle settimane scorse, ha festeggiato un traguardo di prestigio: sessant’anni di attività, nei quali - con la sinergia delle parti sociali - si è garantita stabilità e gestione comune nel settore delle costruzioni per imprese e maestranze edili sul territorio.

L’edilizia è un comparto che garantisce un certo fascino, perché chi lavora nel settore con la propria inventiva, con la propria manualità e con un’incredibile passione ne fa un mestiere attraente ed unico. La storia dell’umanità subisce le trasformazioni di chi lavora in questo settore capace di costruire case, infrastrutture e manufatti di qualsiasi specie, determinando la fortuna di un territorio proponendo sempre nuove idee e progetti.

Nel Biellese le imprese che fanno capo a questo sistema sono 304, con 1.753 lavoratori con un monte salari preso in esame nell’ultimo anno pari a 21 milioni e 789.515 euro. Si tratta di cifre importanti, che testimoniano presenza ed organizzazione della Cassa Edile, che si occupa di mutualità e assistenza alle imprese e ai dipendenti iscritti. Il settore edile è stato, tra l’altro, il primo a costituire enti paritetici tra le organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro e i lavoratori.

La finalità è la gestione del salario differito dei dipendenti facenti parte delle imprese iscritte, erogando gratifica natalizia, ferie, premi professionali e, per la sede di Biella, il trattamento di fine rapporto. La certificazione di fiducia nella gestione dei rapporti lavorativi è la base per costruire un rapporto che non può che far crescere il settore.

Le Casse, come ha ricordato il Vice Presidente Gianni Marani, “fanno tanto, danno assistenza, controllano e certificano la regolarità, la sicurezza e la congruità attraverso il Durc”. Insomma, un sostegno valido e indispensabile.

Gli interventi del Prefetto Dott.ssa Franca Tancredi, gli ospiti S.Pre.S.A.L. Biella - la Dott.ssa Marta Terzi e la Dott.ssa Savina Fariello -, il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e l’assessore dei lavori pubblici Davide Eugenio Zappalà, hanno confermato il riconoscimento delle istituzioni del Sistema Edile Biellese. A seguire, gli interventi dei Rappresentanti Datoriali e Sindacali a testimonianza della loro attività all’interno degli Enti Bilaterali, Ance, Confartigianato, CNA, Fillea CGIL, Feneal UIL, Filca CISL.

PREMIAZIONI DITTE E DIPENDENTI

La celebrazione del sessantesimo è stata poi l’occasione per premiare le imprese del comparto con anzianità di iscrizione alla Cassa Edile Biellese, ovvero dalla decorrenza dell’iscrizione dei dipendenti e il pagamento delle relative contribuzioni, con continuità e regolarità, così suddivise: da 30 a 40 anni, da 41 a 50 anni, da 51 a 55 anni.

Il Premio Fidelity è stato dato alle ditte che si sono avvalse in modo puntuale ai servizi resi dal Sistema Edile, indipendentemente dall’anzianità, negli ambiti: FORMAZIONE - SICUREZZA - REGOLARITÀ

Premiazione Dipendenti

N°41 lavoratori con un’anzianità di servizio da 30 a 34 anni, N°24 con anzianità fino a 40 anni e N°17 allievi apprendisti perché - come ha sottolineato il Presidente Lorenzo Negro - la formazione è importante. La scuola registra oltre 900 corsisti nell’ultimo anno, ancor più se rivolta ai giovani per indirizzarli verso una nuova professione.

Il Premio Family è stato rivolto ai componenti di un nucleo familiare che lavorano in edilizia.

Al termine, la Presidenza ha rivolto un ringraziamento particolare al Direttore di Cassa Edile Biella Previdi Fabrizia, ad Antonella Lorenzon (di Cassa Edile) e ad Elena Lozia (di O.P.E.B. Formazione e Sicurezza) che hanno fattivamente contribuito al buon esito della celebrazione.

Se il passato è testimonianza di qualità, le basi per un futuro roseo del settore con cifre di questo genere sono quanto mai sedimentate e, come ha concluso il Presidente, “Regolarità, sicurezza e formazione sono i temi e i principi imprescindibili con cui continuare a crescere”.

Il video dell'evento, di Nicolò Caneparo