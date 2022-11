Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte intorno alle 3 a Cavaglià, in via San Rocco, dove il personale del 118 sul posto per portare in ospedale un paziente, ha chiamato i Vigili del Fuoco perchè sentiva un forte odore di gas nella zona.

Al loro arrivo, gli uomini del Comando hanno rintracciato la perdita, quindi hanno avvertito i tecnici della rete che hanno provveduto alla riparazione dell'impianto.