Novembre 2022, una parola sarda al mese: “O” come “ÓCCI”

ÓCCI, ócciu sassar. ‘occhio’; ókji gallur.; ogu camp., ocru (Fonni), orcu sd. centr., oglu (Baunéi), όggiu, όju log.

Giova notare la ricchezza di espressioni che a Sassari e dintorni è fiorita attorno agli occhi: occi pábaru ‘occhio albugineo, reso opaco dalla catarattta’; occi inguḍḍiddu ‘dagli occhi infossati’; occi pìuru, occi tółtu ‘strabico’; occi trauriaddi ‘occhi arrossati’; occi a pisciottu ‘occhi lacrimosi’; occi biósu ‘miope’; occi tzappuraddu ‘occhio che non vuol vedere’; occi marruddu ‘occhio d’aquila’; occi di giatta ‘occhi azzurri’; occi moḍḍu ‘occhi teneri’; occi cancaraddu ‘occhi inespressivi’; occi di cucummiáu ‘occhi tondi da civetta’; occi imbambarriaddi ‘occhi spalancati’; iłta’ a occi ‘abitare di fronte’; l’ággiu a occi a te ‘sto parlando con te’; occi di lu croccu ‘occhiello dove innesta il gancio della porta’; incásciu di l’occi ‘cavità orbitale’; cuncari di l’occi ‘cavità orbitale’; lu di l’occi ‘rimedio contro il malocchio’; puni’ l’occi ‘mettere il malocchio’; a kissa lu mariddu à półtu l’occi in fáccia ‘a quella il marito ha dato benessere e dignità’.

Per il resto della Sardegna osserva l’avverbio centr. a ocros (sassar. a όcciu, a occi ‘dirimpetto, di fronte’); inoltre: camp. portái ogu de ‘avere l’apparenza di’: is árias non portant ogu de scampiái ‘i venti non hanno l’aria che cessi presto di piovere’; no portat ogu de morri ‘non ha l’aria di essere morto’. Derivati: log. isojada ‘colpo di accetta sulla fronte’ (tale da cavare gli occhi): Spano; log. isojare ‘cavare gli occhi’; ogrire, ogire ‘germogliare’; ojittu = camp. ogittu ‘occhiolino’.

Per l’etimologia cfr. lat. oculus, ed un anteriore oclus. La forma-base deriva dal sumerico ug ‘light, luce’ + ul (un pronome dimostrativo). In origine il sum. ug-ul forgiò tra i Latini il significato di ‘quello della luce’ (‘quello che fa vedere la luce’: oclus). Mentre in Sardegna sopravvisse la forma sumerica più semplice: ug > ogu, óju, occi.