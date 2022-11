Il biellese Fabrizio Lava presidente dei giornalisti, fotografi ed operatori di viaggio

Lo sorso 27 settembre si sono svolte le elezioni della NEOS - Giornalisti, Fotografi e Operatori Culturali di Viaggio Associati. Sono stati eletti nel Consiglio Direttivo Luisa Espanet, Enrica Simonetti, Francesca Piana, Alessandro Zunino ed il biellese Fabrizio Lava.

Il Consiglio Direttivo ha nominato Presidente Fabrizio Lava, Vicepresidente Luisa Espanet e Segretario Alessandro Zunino. Pietro Tarallo (ex presidente) è stato indicato come Presidente Onorario.

Ruolo della NEOS. Il ruolo della Neos nel mondo del turismo nazionale e internazionale è quello di un player operativo che funge da cassa di risonanza delle iniziative di promozione turistica realizzate da regioni, paesi, enti del turismo. Un ruolo di prim’ordine per l’esperienza professionale e per l’indipendenza dei soci, che sono giornalisti, fotografi e operatori nel mondo della cultura del viaggio. Neos oggi conta 60 soci distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Pietro Tarallo da presidente a presidente onorario: “La Neos si è costituita nel 1998 e ne hanno fatto parte fin dall’inizio giornalisti e fotografi, presenti nel mondo del turismo, che non esercitavano attività di uffici stampa. Clausola dirimente ancora oggi in vigore per evitare possibili conflitti di interesse. Ho guidato la Neos come presidente dal 2016 fino all’elezione di Fabrizio Lava, a cui ho consegnato il testimone consapevole delle sue qualità manageriali e creative particolarmente adatte in questo momento storico dell’associazione che si rinnova e si apre a nuovi soggetti professionali del mondo del turismo e dei viaggi”

Il neo Presidente Fabrizio Lava: "Ho accettato la carica di presidente perché è una sfida culturalmente molto stimolante, per tutti i progetti che si possono creare nel settore del turismo legato alla cultura, mio primo obbiettivo. Progetti che nascono dal confronto non solo con i componenti del CD ma anche con tutti i soci Neos e che si sono consolidati con il festival del VIAGGIO. Questo è un arricchimento personale e tecnico molto significativo per me che spero di trasmettere in questi 3 anni a tutti i soci e declinare anche sul mio territorio".

Una Segreteria biellese. "Al mio fianco, - continua Lava - in un ruolo importante come quello di Segretaria Operativa, ho chiesto ci fosse una persona di mia fiducia e Monica Gasparini sicuramente lo è, ma soprattutto è una persona che di viaggi, di libri a tema, di organizzazione ha molte cosa da dire e da fare. Lascio a Monica raccontare quale sarà il suo ruolo all’interno della associazione".

Monica Gasparini: “Sono sempre stata una viaggiatrice compulsiva perché per me il viaggio è conoscenza, condivisione e arricchimento. Quando Biella è stata insignita del riconoscimento di Città Creativa Unesco, immaginando come esprimere la creatività a favore del territorio, ho partecipato con gli altri autori alla realizzazione della guida turistica 111 luoghi di Biella edita Emons, casa editrice nota per gli audiolibri e con numerose guide turistiche già pubblicate in Italia e in Germania. Lavorare con loro mi ha permesso di acquisire competenze per la valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Come accennavo prima, la curiosità culturale mi ha spinta ad accettare l’incarico di gestire la segreteria organizzativa di un’associazione così prestigiosa. Confrontarsi con giornalisti e fotografi noti a livello nazionale e con contatti internazionali, è un onore e uno stimolo costante. La loro esperienza nel settore del turismo ha enormi potenzialità. Inoltre, l’associazione e in particolare la presidenza, è coinvolta a partecipare ad eventi di promozione turistica di altre regioni e di altri Stati e analizzare come vengono valorizzati gli altri territori è un’esperienza significativa. Gli stimoli culturali e le competenze tecniche acquisite potranno essere trasferiti in progetti e iniziative nati in ambito locale. Oltre a questo, il biellese verrà incluso in tutti i progetti compatibili con la nostra realtà che nasceranno all’interno dell’associazione.”

Ricadute sul biellese. Sicuramente l’obiettivo del consiglio direttivo della Neos non è quello di promuovere un luogo da cui provengono presidente e segreteria. Tuttavia è innegabile che un incarico doppio come questo porterà una maggiore visibilità del nostro territorio a livello nazionale. Nelle due ultime edizioni del Festival del Viaggio, organizzato d’associazione Stilelibero, i soci si sono trovati a Biella per la loro riunione annuale, per presentare i libri di alcuni di loro, per partecipare a dibattiti e per presenziare alle mostre fotografiche realizzate da alcuni fotografi Neos. Ovviamente tutto questo continuerà a succedere nell’ambito del Festival, rafforzando anche alcune sinergie con chi opera in questo settore a Biella e nel Biellese.

Progetti futuri. Con la mutazione della ragione sociale dell’associazione che comprende oggi anche operatori culturali e fotografi oltre ai giornalisti, questo gruppo formato da membri da molti anni operanti all’interno della NEOS (o Neos? uniformare) e nuovi soci di recente acquisizione, nascono una serie di azioni rivolte a innestare nuova linfa nell’attività dell’associazione. È evidente a tutti che la pandemia, il cambiamento climatico e la guerra Russia - Ucraina stanno cambiando radicalmente il modo di viaggiare e ovviamente anche tutto quello che ruota intorno. È necessaria pertanto una riflessione collettiva in particolare sul cambiamento climatico e sulle nuove forme di turismo e di ecoturismo. In questi due anni, anzi ormai quasi tre, molto è cambiato e crediamo ancora molto cambierà. Bisogna rimettere al centro i desiderata dei viaggiatori che nel frattempo si sono trasformati in viaggiatori e turisti più responsabili, più attenti al contesto ambientale e di conoscenza dei processi di trasformazione sociale, economica e delle condizioni di vita delle comunità mondiali. I dati impietosi, che sono evidenziati sul file allegato, ci indicano, a nostro avviso, una strada nuova, ma con solide radici nella attività che fino ad oggi hanno caratterizzato l’associazione: qualità e presenza costante. Quando parliamo di “qualità” parliamo delle capacità intrinseche e libere da contesti commerciali dei soci NEOS (o Neos? uniformare), capacità che sono espresse nelle attività dei singoli, ma che non sono racchiuse in un unico contenitore. Questo contenitore inoltre (sito e annuario) oggi è rivolto al mondo degli operatori turistici, siano essi tour operator, uffici del turismo, enti, media etc. La chiave di lettura nuova, ma nel segno della qualità, che ha sempre caratterizzato NEOS uniformare), è cambiare punto di vista. Provare a mettersi nei panni del viaggiatore-turista che oggi trova moltissimi contenuti on line di cui spesso fa fatica a coglierne correttezza, autorevolezza e capacità di emozione e suggestione. Che stimoli la curiosità e la colmi attraverso risposte qualitative sia in termini testuali sia visivi. Un luogo dove i nostri soci trovino un contenitore capace di valorizzare le loro conoscenze, le loro immagini, le loro suggestioni.

Ripartiamo dal sito web e dalla redazione. La prima operazione è quella di ripensare ai destinatari del sito web, quindi non tanto rivedere il sito nella sua struttura, piuttosto utilizzarlo come momento di restituzione dell’attività dei soci ma nel contempo diventare punto di riferimento dei viaggiatori/turisti. Un sito dove confluiscano i servizi, nuovi o già pubblicati sulle testate con cui fare rete, che raccontino attraverso testi e belle immagini i luoghi capaci di suggestionare ed emozionare nuovi lettori. Una rivista di viaggio, di alta qualità, ma on line. Di fianco a questa revisione vi sarà una nuova attività social attraverso Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e anche TikTok, per catturare nuovi lettori. Crediamo quindi necessario costituire un gruppo di lavoro che formi una redazione permanente che si occupi dei contenuti e del sito Neos e che dovrebbe funzionare come una normale redazione.

Ripartiamo dai luoghi intorno a noi: ripartiamo dall’Italia. Crediamo necessario inoltre ripartire dal nostro Paese: primo perché oggi è la meta turistica per eccellenza (ma crediamo lo sarà ancora nel 2023) e secondo per dare visibilità ai nostri soci che allo hanno avuto più opportunità di muoversi e quindi produrre materiali sull’Italia piuttosto che all’estero. Non ultimo proporre come metodo generale (non unico) il viaggio ecosostenibile. Progetti per la partecipazione a bandi degli enti nazionali. È sicuramente una delle vie da seguire. Questo dipenderà dallo statuto attuale e dalle possibilità attive con le singole regioni e con gli enti del turismo regionale italiano ed europeo.

Accademia Neos. Organizzazione di corsi a pagamento di: scrittura creativa, realizzazione reportage fotografici, storia della fotografia, nuove tecniche fotografiche, realizzazione di reportage per riviste e quotidiani, come scrivere una guida turistica, gestione social ecc.

Collaborazione con Festival Viaggio-Biella marzo 2023. Da quattro anni il Festival raccoglie la voce e i soci di NEOS. È intenzione del gruppo di rinnovare l’impegno di organizzare una visibilità costante e qualificata al Festival con i soci che possono presentare libri, tenere conferenze ed essere parte attiva delle mostre fotografiche man mano organizzate. Biella potrebbe essere un punto di ripartenza, un porto sicuro insomma per l’associazione.