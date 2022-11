Concluso il progetto “Parchi Biellesi: plesso verde, oro e blu”, 21 le classi coinvolte

Giunge a conclusione il progetto "Parchi Biellesi: plesso Verde, Oro e Blu", cofinanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Biella, che dopo la sospensione a causa della pandemia era ripartito ad inizio anno.

"Si tratta di un progetto di prosecuzione delle attività che l’Ente Parco ha sviluppato e sostenuto negli ultimi anni in materia di formazione ed educazione alla sostenibilità ambientale. - spiega la Presidente Erika Vallera - Con il progetto si è voluto costruire un modello esportabile di educazione ambientale volto ad ampliare la conoscenza del capitale naturale presente nel territorio Biellese."

Un programma incentrato sull'educazione ambientale dedicato ad AGENDA 2030 che ha coinvolto otto diversi istituti scolastici biellesi per un totale di 21 classi delle scuole primarie di Benna, Candelo, Verrone per l'area della Riserva della Baragge; Cavaglià e Vergnasco per la Riserva Naturale della Bessa; Pollone, Occhieppo Superiore ed Inferiore per la Riserva naturale del Parco della Burcina.

Sono state organizzate sia lezioni frontali sia uscite sul territorio per le classi. Le visite guidate nelle Aree protette della Burcina, Bessa e Baraggia sono state molto apprezzate dagli studenti. Il progetto si è esteso anche al corpo docente attraverso l'organizzazione di seminari, come in occasione del doppio webinar organizzato in due giornate avente a tema la Biofilia e l'ecologia ed aperto anche agli amministratori locali, che con le loro scelte amministrative possono incidere positivamente sui territori.

Importanti partner di progetto sono state le Associazioni di Protezione ambientale L.I.P.U. Biella Vercelli, Legambiente Circolo di Biella, Equipe Arc-en-Ciel e WWF Oasi e aree protette piemontesi di Biella (quest’ultima impegnata anche nelle attività di coordinamento).

Un progetto di formazione che ben si allinea con i valori del Parco che da sempre ha come obiettivo quello di educare giovani ed adulti insegnando la tutela della biodiversità e il rispetto ambientale, valori molto importanti per comprendere ed apprezzare la natura che ci circonda.