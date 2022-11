Lettera per Annalisa: "Vivere e sorridere... questa sei stata tu"

“Let it be”, lascia che sia... Una canzone stupenda e anche il tuo modo di prendere la vita... ce lo siamo addirittura tatuato insieme…Lascia che sia… già… ma è così difficile lasciarti andare via e non trovarti domani in caffetteria... Tu che quel giorno nella tua baita in paradiso, come la chiamavi, mi hai raccontato del tuo sogno di aprire quel locale in mezzo al verde con tanto entusiasmo da farmi dire “ti aiuto io!”. E da allora sei stata un uragano di idee, di positività che portavi con te, sempre e nonostante tutto. Volevi creare un luogo dove le persone passassero un po’ di tempo in serenità, con la musica che tanto amavi a fare da cornice alla tua passione...

Vivere e sorridere... questa sei stata tu mia stupenda amica...

Hai creato una famiglia anche sul lavoro, dove noi e le “nostre” ragazze Elisa, Gisella, Brenda lavoravamo divertendoci, prendendoci in giro, a volte discutendo ma tutto si chiudeva sempre con un abbraccio e un “ti voglio bene”. Volevi sapere tutto di tutti e, come un simpatico folletto, spuntavi nel bel mezzo di ogni conversazione chiedendo “di cosa parlate?”.

Quanta forza hai dato agli altri, per prima a me, senza mai mollare, senza mai un lamento, senza un rimpianto… Quanto mancheranno i tuoi esami al piatto del giorno con l’attenzione di Canavacciuolo e la severità di Cracco... Quanto mi mancheranno i 16 messaggi che inviavi per scrivermi una sola frase, tanto che tutti intorno ormai, sentendo la raffica di squilli dicevano: “Annalisa…”. Quanto ci mancherà il tuo motto prima di iniziare il servizio “Oh ragazze: scheggiamo oggi!”. Chi cercherà di mandare a fuoco la cucina provando a fare un nuovo dolce al microonde? Quanto ci mancheranno i tuoi capelli viola che circondavano quel sorriso sempre pronto per tutti! Quanto ci mancheranno i brindisi alla fine del servizio...

Guarda, Annalisa, quanta gente ti è venuta a salutare: per tutti resterai un esempio di coraggio, una dolcissima guerriera indomabile. Lo so, non vorresti vedere le nostre lacrime, perché ci hai insegnato a sorridere sempre, anche nei momenti più bui...

Sai, Annalisa, per il 27 novembre, il giorno in cui avresti compiuto solo 42 anni, stiamo organizzando una grande festa, con il tuo Ale e la tua meravigliosa Martina, ai tuoi magnifici genitori e a tutta la tua bellissima famiglia, che in questi anni è diventata anche un po’ mia, nel nostro giardino dove canteremo e rideremo come avresti voluto tu!

Ma oggi lasciami piangere un po’, abbracciami forte perché voglio dirti ancora TI VOGLIO BENE ANNALISA!