Biella: gita a Grazzano Visconti e Piacenza riservata ai residenti over 60

Nel programma di socializzazione l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella propone alla terza età residente una Gita a Grazzano Visconti e Piacenza dove sarà possibile fare il tour delle città accompagnati da guide turistiche ma anche visitare i tradizionali mercatini di Natale.

In virtù della sua cruciale collocazione geografica, Piacenza integra caratteristiche dei vicini territori liguri e piemontesi sommate ad una prevalente influenza lombarda, favorita dalle comunicazioni con la vicina metropoli, che ne attenuano l’impronta emiliana. Centro di antichissima fondazione e prima capitale del Ducato di Parma e Piacenza, è soprannominata la Primogenita perché nel 1848 fu la prima città italiana a votare con un plebiscito l'annessione al Regno di Sardegna. Ha fatto sempre parte del Circuito Città d'Arte della Pianura Padana.

Grazzano Visconti è un borgo in stile medioevale di proprietà dei discendenti del duca Giuseppe Visconti di Modrone, che lo fece costruire tra i primi del 900 e il 1941. Sospeso tra passato e presente, Grazzano è un luogo magico, che va visitato per immergersi nella sua atmosfera unica, passeggiando tra le stradine ghiaiose, curiosando tra i negozi e scorgendo angoli nascosti. Oltre all’imponente castello attorniato da un bellissimo parco di 10 ettari, gli edifici più rappresentativi sono la chiesa di Santi Cosma e Damiano, il cui impianto originale risale al secolo XIII, la Chiesetta Gotica, l’Albergo del Biscione, il Palazzo dell’Istituzione, l’Asilo in stile liberty e la Cortevecchia. Grazzano ha dato i natali al grande regista Luchino Visconti, che il duca Giuseppe, il padre, ritrasse insieme ai sei fratelli e alla madre Carla Erba sotto i portici del Palazzo dell’Istituzione. Nel 1986 la regione Emilia Romagna ha elevato il borgo al rango di “città d’arte”.

Quota di partecipazione 44 euro.

E' possibile prenotare il 15 e 16 novembre, dalle 9,30 alle 11,30, al numero 0153507857.

Maggiori informazioni al seguente link:https://www.comune.biella.it/aree-tematiche/casa-e-politiche-sociali