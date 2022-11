Lo zinco come alleato di pelle e capelli

Sono molti gli elementi che fanno bene all’organismo. In alcuni momenti della propria vita integrarli è veramente molto importante te per dare nuova forza al corpo. Un esempio lampante di come alcuni elementi sono indispensabili per il benessere del corpo, é lo zinco, un Oligoelemento che lavora per il benessere dei capelli e della pelle.

In effetti si dice che la skin care quotidiana aiuta ad avere un aspetto perfetto, ma è sufficiente? Occorre imparare che il il benessere fisico passa anche e soprattutto dall’interno. Seguire un’alimentazione sana e variegata dovrebbe essere sufficiente per avere il corretto apporto dell’oligoelemento, ma al bisogno è sempre possibile avvalersi del grande aiuto offerto dall’integratore a base di zinco.

Lo zinco come fonte di bellezza

Lo zinco è il vero elisir di eterna giovinezza. Per poter garantire al corpo il corretto apporto di questo oligoelemento è consigliato seguire una dieta che sia sana e variegata, ma questo non sempre è sufficiente. Un sale minerale che all’interno del corpo è presente in piccole quantità ed è indispensabile che giorno dopo giorno venga fornito all’organismo quello che è il suo reale fabbisogno. Questo anche perché il corpo non è in grado di sintetizzarlo in autonomia, né tanto meno di farne scorta è proprio per questo motivo a volte l’integrazione non solo è. E essa dia, ma indispensabile.

Una carenza di zinco, esattamente come tutti i sali minerali può essere causa di una compromissione delle funzioni fisiologiche vitali.

La quantità di zinco presente nel corpo varia da 1 a 4 grammi e in genere là si trova nelle ossa e nei muscoli, anche se piccole percentuali possono essere presenti anche nel fegato, nella pelle, denti e capelli. Responsabile della sintesi delle proteine, protegge le cellule dallo stress ossidativo, assicura al sistema immunitario la capacita di agire velocemente ed efficacemente, oltre a cooperare per il benessere della cute, capelli e unghie,

Fonti alimentari ed integrazione

Seguendo una dieta sana e variegata è possibile offrire all’organismo il giusto quantitativo di zinco. Esso in effetti, è presente in un gran numero di alimenti di origine sia animale che vegetale e in genere in essi si abbina ad altre vitamine e sali minerali.

La cottura non lo danneggia, anche se una parte potrebbe sciogliersi a contatto con l’acqua. Lo zinco è presente in grandi quantità nelle ostriche, ma anche nella carne rossa, il fegato, pollame, crostacei, frutti di mare; in particolare quest’ultimi non solo ne presentano una buona quantità ma anche altamente biodisponibile e di facile assorbimento.

Buono l’apporto dato anche dai latticini, lievito e tuorlo d’uovo, oltre che fagioli, frutta secca, semi e cereali, cacao, funghi. Occorre però precisare che la biodisponibilità dello zinco presente negli alimenti di origine vegetale é minore per via della presenza di fibre che ne inibiscono il funzionamento.

Ci sono poi casi in cui l’integrazione è indispensabile, è il caso dei disturbi alimentari, alcolismo, malattie gastrointestinali e patologie come la fibrosi cistica e il diabete che possono creare carenze alimentari.